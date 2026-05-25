Una pattuglia della Polizia Stradale di Ovada ha controllato un’autovettura con targa italiana, ferma nei pressi della progressiva chilometrica 31+300 dell’autostrada A/26, in direzione sud.

Il conducente, un uomo di circa 40 anni, ha mostrato sin da subito un palese nervosismo, tentando invano di distogliere l’attenzione degli agenti. L’atteggiamento sospetto, unito ad un forte e acre odore proveniente dall’abitacolo, ha indotto gli agenti ad approfondire il controllo, eseguendo un’accurata ispezione del veicolo, anche con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Alessandria. All’interno di un vano appositamente ricavato nel portabagagli, sono stati infatti rinvenuti 16 involucri di cellophane trasparente contenenti sostanza stupefacente poi rivelatasi marijuana per complessivi circa 16 kg, oltre a denaro contante per un totale di circa 3.000 euro. Il conducente è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.