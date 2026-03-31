Biblioteca vivente: le storie non si leggono, si incontrano a Novi Ligure

La Biblioteca Civica di Novi Ligure (via Marconi, 66) mercoledì 1° aprile, cambia forma, trasformandosi dalle 17 alle 19 in uno spazio vivo fatto di persone, sguardi e parole condivise. L’iniziativa, intitolata “Biblioteca Vivente“, si inserisce nell’ambito della Settimana Blu ed è promossa da Luminas con il patrocinio del Comune. In questo contesto speciale, i tradizionali libri cedono il posto alle persone. Queste si mettono a disposizione dei visitatori per raccontare in prima persona storie di neurodivergenza, vita quotidiana e cambiamento. L’evento è concepito come un’occasione di ascolto autentico e di incontro diretto, dove il dialogo è lo strumento principale per aprire nuovi canali di comprensione. Il progetto “Biblioteca Vivente” è stato sviluppato con cura grazie alla collaborazione del regista Davide Sannia della Scuola d’arte drammatica I Pochi e di Luigi Di Carluccio della Compagnia Gli Illegali Blog-AL. I due hanno accompagnato i partecipanti in un profondo lavoro di racconto, presenza e condivisione, esplorando il potere della parola e dell’incontro.

L’invito alla cittadinanza è partecipare con lentezza e curiosità, lasciandosi coinvolgere da quelle che vengono definite “storie che respirano”. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare Paola al numero 348 2936967 o rivolgersi direttamente alla Biblioteca Civica al numero 0143 76246.