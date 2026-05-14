I Carabinieri di Tortona hanno scoperto e denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria un 37enne di Perugia, già gravato da precedenti, per avere commesso una truffa aggravata a danno di una pensionata di Villaromagnano lo scorso 24 febbraio.

La vittima aveva denunciato di essere stata contattata al telefono fisso da un uomo qualificatosi quale “Carabiniere” di Alessandria, riuscendo così ad accreditarsi e a trarla in inganno, raccontandole di un’indagine in corso su oro e gioielli rubati e che avrebbero dovuto controllare tutti i preziosi in suo possesso. Il malvivente riferiva, infine, che un collega incaricato si sarebbe presentato da lì a poco per effettuare il controllo. Il malfattore si presentava quasi immediatamente presso l’abitazione della donna, dove, approfittando della situazione di forte apprensione generata telefonicamente, riusciva a farsi consegnare un ingente bottino, dileguandosi subito dopo e facendo perdere le proprie tracce.

La vittima, poco dopo, si rendeva conto del raggiro e allertava i Carabinieri, quelli veri. Le indagini, coordinate dall’Autorità Giudiziaria di Alessandria, hanno portato all’individuazione del soggetto che ha prelevato materialmente i preziosi, assicurandolo alla giustizia.

L’uomo è attualmente ristretto presso il carcere di Bologna, dove sconta la pena per altri reati della stessa natura.