Note d’Autore e Solidarietà: il “Concerto delle Rose” al Marenco

La grande musica incontra la solidarietà nel cuore di Novi Ligure. Domenica 24 maggio, alle 21.00, il sipario del Teatro Romualdo Marenco si alzerà per il terzo attesissimo appuntamento del NoviMusica Festival 2026: il suggestivo “Concerto delle Rose”. Protagonista della serata sarà il Torino String Ensemble, un sestetto d’archi che rappresenta un’eccellenza nel panorama nazionale, nato dall’unione di musicisti legati da un profondo affiatamento artistico e umano. L’ensemble, che vede tra le sue fila prime parti di orchestre prestigiose come quella del Teatro Regio di Torino, della RAI e della Fenice di Venezia, proporrà un programma di rarissima bellezza. Il cuore del concerto sarà dedicato a due giganti della musica classica, presentati attraverso trascrizioni per sestetto d’archi che ne esaltano l’intimità e la forza espressiva. Il pubblico potrà ascoltare la celebre Sinfonia n. 6 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia Concertante K.364 di Wolfgang Amadeus Mozart. Ad accompagnare gli ascoltatori nel percorso musicale sarà lo stesso Michal Ďuriš, che curerà una breve guida all’ascolto prima dell’esecuzione. Sul palco saliranno artisti dal curriculum internazionale: Constantin Beschieru (spalla del Verdi di Trieste), Michal Ďuriš (OSN RAI), Zoe Canestrelli (collaboratrice del Maggio Musicale Fiorentino), Enrico Carraro (prima viola del Regio di Torino), Giuseppe Massaria (secondo violoncello del Regio) e Amedeo Cicchese (primo violoncello del Regio e premio “Sinopoli”).

Il Festival, sotto la direzione artistica del M° Maurizio Billi (Direttore della Banda Musicale della Polizia di Stato), si conferma un evento di respiro istituzionale, godendo del patrocinio dell’Ambasciata di Spagna, della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria. Ma oltre all’alto valore artistico, la serata porta con sé un importante messaggio sociale. Parte del ricavato sarà infatti devoluto all’acquisto di attrezzature mediche per la S.C. Medicina Interna dell’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure, un progetto realizzato in collaborazione con il Lions International. Come da tradizione del “Gala delle Rose”, al termine della performance ogni spettatore riceverà in omaggio una rosa (offerta da Credem Euromobiliare Private Banking), un gesto simbolico per suggellare il legame tra la bellezza dell’arte e la comunità novese.

È prevista la prelazione per i “Friends” dell’Associazione NoviMusica e Cultura. Si consiglia la prenotazione data la limitata disponibilità di posti. Per info e prenotazioni 380 5827986 – [email protected].