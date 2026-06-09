“Dove finirà il materiale ancora da scavare?“. La domanda se l’è fatta il sindaco di Voltaggio, Giuseppe Canepa, durante la cerimonia organizzata nel cantiere Val Lemme del Terzo valico, il mese scorso, per l’abbattimento del diaframma con il tunnel scavato dal cantiere di Castagnola. Le rocce scavate nella galleria di Voltaggio finiscono infatti nella ex cava Cementir, oltre il Lemme, trasferite da un nastro trasportatore installato alcuni anni dopo l’avvio dell’attività in sostituzione dei camion. Dopo circa dieci anni il deposito della ex cava va verso il completamento anche perchè ospita il materiale provenienti da altri cantieri del Terzo valico. La capacità del sito è 1,6 milioni di metri cubi, previsti a ridosso del torrente Lemme. Rispondendo a un’interrogazione del consigliere regionale Pasquale Coluccio (M5s), l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, in base ai dati risalenti a ottobre del 2025, ha rilevato che fino a ottobre dello scorso anno erano stati depositati 1,4 milioni di metri cubi, per cui mancavano circa 200mila metri cubi per completare l’attività. Coluccio aveva anche chiesto chiarimenti anche a proposito dei controlli analitici effettuati sul materiale depositato. “Il monitoraggio ambientale, eseguito dal Cociv con la

supervisione dell’Osservatorio Ambientale, riguarda, tra l’altro, la matrice

suolo ed è controllato da Arpa e, per il parametro amianto, dal Centro Regionale Amianto ambientale di Arpa. I resoconti a oggi non hanno evidenziato rilievi di alcun genere”, ha risposto Marnati. Con l’esaurimento della ex cava lo smarino di Voltaggio dovrebbe essere depositato altrove e questo potrebbe significare molti più camion sulle strade della Val Lemme e del Novese, visto che le cave di deposito sono in sostanza tutte in pianura. Infine, non è chiaro, a oggi, chi controllerà la stabilità dell’ammasso in futuro.