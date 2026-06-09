Musica, street food e grandi ospiti: Novi Ligure celebra la Festa della Musica nel centro storico

Il solstizio d’estate a Novi Ligure ha il sapore della grande musica e del ritmo travolgente. Domenica 21 giugno, il centro storico della città si trasformerà in un enorme palcoscenico a cielo aperto per la Festa della Musica, la celebre maratona musicale europea che vede la città piemontese partecipare per la quarta volta al circuito nazionale. L’evento, orchestrato dall’Amministrazione Comunale, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la sinergia del Comitato Sport in Novi, non sarà solo una vetrina di note, ma un’esperienza urbana completa: tra concerti live, proposte di street food e aperitivi nei locali del centro, la città si prepara a vivere una notte di pura condivisione. Il viaggio musicale inizierà al tramonto e attraverserà generi diversi per accontentare un pubblico transgenerazionale.

Ore 19:00 | Portici Nuovi: L’apertura è affidata alle atmosfere calde e travolgenti dei balli latino-americani, grazie all’animazione e alle coreografie della scuola di ballo Agua.

L’apertura è affidata alle atmosfere calde e travolgenti dei balli latino-americani, grazie all’animazione e alle coreografie della scuola di ballo Agua. Ore 20:00 | Corso Marenco: Spazio alle radici della musica d’oltreoceano con i Ball & Chain. Il raffinato trio acustico proporrà un viaggio tra country e folk. Una formazione di alto livello, forte di collaborazioni storiche con big della musica italiana come Aldo De Scalzi, Paolo Bonfanti e Mal.

Spazio alle radici della musica d’oltreoceano con i Ball & Chain. Il raffinato trio acustico proporrà un viaggio tra country e folk. Una formazione di alto livello, forte di collaborazioni storiche con big della musica italiana come Aldo De Scalzi, Paolo Bonfanti e Mal. Ore 21:00 | Piazza Dellepiane: Sale la febbre del sabato sera (anche se è domenica) con i Non Plus Ultra. La band, con alle spalle quindici anni di palcoscenici nei club e nei festival più esclusivi d’Italia, accenderà la piazza con un “Live Dance Show” incentrato sui grandi successi pop e dance dagli anni ’80 ai primi anni 2000.

Il momento più atteso della manifestazione scatterà alle 22.30, sempre in Piazza Dellepiane. I riflettori si accenderanno sul fuoriclasse assoluto della console italiana: DJ Albertino. Storico conduttore radiofonico, rivoluzionario delle frequenze in FM e attuale direttore artistico di Radio m2o, Albertino è il nome che ha trasformato il Deejay Time in un vero e proprio fenomeno di costume intergenerazionale, plasmando la storia della musica dance ed elettronica in Italia. Per Novi Ligure si preannuncia una performance esclusiva e ad altissimo impatto emotivo, un dj set destinato a trasformare il cuore della città in un club a cielo aperto per chiudere in bellezza la notte più lunga dell’anno. L’appuntamento è dunque per il 21 giugno: una colonna sonora d’eccezione per salutare l’arrivo dell’estate.