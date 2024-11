Una piattaforma digitale innovativa per far diventare Voltaggio un luogo ideale per le persone autistiche. Grazie a questo progetto il Comune dell’alta Val Lemme si è classificato al terzo posto nella classifica del premio “Piemonte innovazione e sviluppo – Next generation”, promosso dall’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, che ha tenuto la sua assemblea a Torino. Il sindaco Giuseppe Canepa è stato premiato per “Voltaggio nello spettro: Inclusione e Innovazione In_Comune” con un contributo di 3.500 euro: “Il progetto è stato curato in particolare dalla nostra consigliera comunale Michela Paparella, è rivolto a un target troppo spesso dimenticato, che coinvolge oltre 600 mila famiglie in Italia. Si tratta di un progetto pilota che potrebbe essere replicato nei comuni e nei territori vicini creando una rete di accoglienza “formata” tale da fornire servizi specifici o comunque orientati per includere persone nella condizione autistica”. In sostanza, l’obiettivo è arrivare a “un modello inclusivo per le persone nello spettro autistico e le loro famiglie fornendo servizi servizi e opportunità per il tempo libero attraverso una piattaforma digitale innovativa e attività dedicate, come iniziative culturali e turistiche accessibili e formazione specifica per operatori locali”. Il tutto coinvolgendo “cittadini, istituzioni, e attività economiche, come ristoranti e strutture sportive, per migliorare l’accoglienza e promuovere un’inclusione reale”. Al primo posto del premio “Piemonte innovazione e sviluppo – Next generation” è arrivata Saluzzo, seguita da Canelli.