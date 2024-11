A Capriata D’Orba “Musica è Donna”, il concerto del Duo NoteRosa.

Prosegue il Festival Settimane Musicali Internazionali che questa settimana fa tappa a Capriata d’Orba. Il Concerto “Musica è Donna” eseguito da Duo NoteRosa, si svolgerà domenica 25 novembre alle, 17,30 nel Salone della SOMS situato in via Roma 65.

Non è certo casuale, la scelta degli organizzatori del Festival, l’Associazione Musica e Cultura Pentagramma, di inserire proprio nella ricorrenza della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, protagoniste di questo concerto emozionante sono due musiciste, Monica Maranelli, pianista e Priyanka Ravanelli, violinista, sodali sul palco e amiche nella vita. Il Duo si concentra sull’esecuzione di brani composti da donne, talvolta dimenticati poco valorizzati. Entrambe, diplomate con lode al Conservatorio di Trento, hanno proseguito gli studi in Svizzera e Belgio dove si sono formate con docenti di grande fama internazionale. Sono presenti in diverse stagioni concertistiche di rilievo e, oltre ad aver vinto il Primo Premio Assoluto e il Premio del Pubblico al Concorso Internazionale Clara Schumann 2024 di Marina di Massa, hanno da poco inciso il loro primo lavoro discografico ispirato a compositrici del tardo Romanticismo.

“La programmazione del Concerto – spiegano gli organizzatori – come del resto la realizzazione del Festival, si distingue per la tendenza verso alcuni degli obiettivi più significativi dell’Agenda 2030 quali: l’istruzione di qualità, lavoro dignitoso, riduzione delle disuguaglianze, ma primo fra tutti la parità di genere e per questo l’Associazione pone particolare attenzione nella scelta dei musicisti proprio al fine di garantire questo principio”.

Anche in questa occasione continua la raccolta fondi a favore della LILT – Delegazione di Novi Ligure.