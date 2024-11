Gavi a tutto blues.

Al Teatro Civico il Likho Duo in concerto, sabato alle 21.30

Il blues, la musica che accompagnava il duro lavoro degli schiavi d’America, esprimeva malinconia e rassegnazione. Quando questa vergognosa pratica terminò, grazie a grandi musicisti, il blues è diventato simbolo di energia, una musica che ha influenzato vari generi musicali.

Sabato 23 novembre alle 21.30 il Teatro Civico di Gavi ospita una leggenda del Blues, Noé Socha, chitarrista e armonicista di Brooklyn. Influenzato da artisti come Bob Dylan,Neil Young John Hurt, Muddy Waters, Jimmi Hendrix, Noé ha creato il suo sound personale, abbinando la tecnica della chitarra ardente con l’armonica virtuosa. Vincitore di numerosi premi, Noè, accompagnato dal contrabbassista Cliff Schmitt, con i quale dà vita al Likho Duo, si esibisce nei tanti concerti in tournee in tutto il mondo.

Il concerto è organizzato da GavazzanaBlues, e proprio nella sede dell’Associazione GavazzanaBlues, il primo dicembre di quindici anni fa, Noé Socha ha iniziato a raccontare in musica la sua storia.

Ingresso libero a offerta sino a esaurimento posti salvo prenotazione su gavazzanablues.org .

Per partecipare alle attività dell’associazione, è indispensabile essere soci regolarmente tesserati. La quota annuale è fissata per tutto il 2025 in € 20.00 o 30.00 o 50.00 . Con la tessera si può partecipare ai concerti nelle Cantine del Club ed alle assemblee dei Soci ma, soprattutto, sostenere il Club.