La Provincia deve spendere 900 mila euro di fondi statali per intervenire sulle strade provinciali della Val Borbera entro fine anno. Si tratta di soldi arrivati ad Alessandria dedicati ai 30 Comuni dell’Area interna Terre del Giarolo, per la quale sono previsti milioni di euro per migliorare servizi come la scuola, la sanità e i trasporti in una parte del territorio alessandrino a rischio spopolamento.

Lo stanziamento per sistemare le strade avrebbe dovuto essere speso entro il 31 marzo, come ha rilevato in un’interrogazione il consigliere provinciale Roberto Scifò. L’esponente della minoranza ha chiesto infatti alla Provincia “se sia stato valutato il rischio di perdita o definanziamento delle risorse assegnate alle Terre del Giarolo e quali azioni concrete l’amministrazione provinciale intenda mettere in campo per evitarlo”. Infine, “quale ruolo politico la Provincia intenda esercitare, anche nei confronti degli altri enti coinvolti, per garantire che gli impegni assunti con gli atti ministeriali non restino sulla carta e che le politiche per le aree interne si traducano in risultati concreti per i cittadini”.

In Consiglio provinciale ha risposto il consigliere Giacomo Perocchio (Lega): “Con i sindaci dell’Area interna a settembre dello scorso anno sono state concordate le scadenze e le asfaltature su alcuni tratti di strade provinciali in ognuno dei 30 Comuni. Ogni intervento prevede quindi una spesa di 30mila euro. ci sono state però discrepanze tra i ministeri rispetto alle scadenze. Ora attendiamo il decreto che correggerà le date e fisserà la scadenza al 31 dicembre 2026 per poi procedere con gli affidamenti. I progetti ci sono e sono stati concordati con i sindaci”.

L’opposizione ha sottolineato che con 30mila euro si potranno sistemare solo poche decine di metri di strada.