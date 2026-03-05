Alla Soms di Novi Ligure un viaggio tra “Le erbe del nostro territorio”

Si preannuncia un pomeriggio di grande interesse naturalistico e culturale quella che si terrà sabato 7 Marzo, alle 15.30 presso la Soms di Novi Ligure. L’appuntamento divulgativo s’intitola “Le erbe del nostro territorio. Storia usi e tradizioni”. Protagonista dell’evento sarà Rinaldo Tallone, profondo conoscitore della flora spontanea locale. Tallone, che molti ricorderanno per la sua appassionante lezione sulla scoperta dei bonsai tenuta lo scorso anno, torna con il suo solito approccio puntuale, chiaro e coinvolgente. L’esperto, che perlustra il territorio palmo a palmo percorrendo migliaia di chilometri ogni anno, guiderà il pubblico alla scoperta del mondo spesso misconosciuto delle erbe che crescono spontaneamente nella nostra zona. Sarà l’occasione per apprendere storie, usi e tradizioni a loro legate, un patrimonio di sapere che affonda le radici nella storia locale.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Data la limitata disponibilità di posti a sedere, la Segreteria della SOMS suggerisce di assicurarsi la partecipazione prenotando all’indirizzo email: [email protected].