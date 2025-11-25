Al via la 28° edizione di “Dolci Terre”

L’appuntamento più atteso è in programma dal 6 all’8 dicembre 2025 al Centro Fieristico di a Novi Ligure. Protagonista il gusto, con laboratori, degustazioni e il ritorno del ristorante curato dagli studenti. Parliamo della 28esima edizione di “Dolci Terre di Novi”, la rassegna di produzioni dolciarie, vitivinicole e gastronomiche che si terrà al centro fieristico di viale dei Campionissimi. Organizzato dal Comune, l’evento si conferma un punto di riferimento nel settore, offrendo tre giorni interamente dedicati a prodotti d’eccellenza, degustazioni guidate, laboratori interattivi e show cooking di alto livello.

Il tema portante di quest’anno è il piacere dei sensi e del gusto, che guiderà una serie di appuntamenti laboratoriali aperti al pubblico. I visitatori saranno coinvolti in esperienze dirette pensate per esplorare le molteplici sfumature del sapore.

Il cuore pulsante delle sorprese di questa edizione è l’area eventi, che vedrà la partecipazione di due ospiti d’eccezione, star della cucina italiana.

Sabato 6 dicembre (ore 18): L’apertura è affidata ad Anna Ghisolfi , chef tortonese. Titolare del ristorante omonimo ricavato in una chiesa sconsacrata a Tortona, Ghisolfi proporrà uno show cooking che riflette il suo stile innovativo e autentico, fortemente legato al territorio piemontese ma arricchito da esperienze internazionali. La sua cucina è nota per l’attenzione alle verdure e ai prodotti di prossimità.

Domenica 7 dicembre (ore 18): Sarà la volta di Gabriele Bonci, il rinomato chef e pizzaiolo romano, universalmente noto come il "re della pizza al taglio". Bonci porterà a Novi Ligure la sua visione rivoluzionaria della panificazione, basata su un profondo legame tra agricoltura, filiera corta e consumo consapevole.

Non mancheranno i pilastri della manifestazione. Il cioccolato mantiene il suo ruolo da protagonista, grazie alla presenza di tre marchi storici e prestigiosi del territorio: Pernigotti, Novi e Bodrato.

La prima novità attesa è il ritorno del ristorante “Dolci Terre a tavola”, gestito dagli studenti dell’indirizzo enogastronomico dell’IIS Ciampini Boccardo. Situato negli spazi adiacenti al centro fieristico, offrirà pranzi a partire dalle ore 12 tutti i giorni con un menù tipico della tradizione piemontese, che include rabatòn, bollito misto e bunet (sabato e domenica) e plin in brodo, bollito misto e bunet (lunedì).

Il programma è fitto di appuntamenti per coinvolgere grandi e piccini:

Per i più piccoli: Si terranno i laboratori gratuiti “Piccoli pasticcieri” a cura di Ylenia Gazzo, per imparare a realizzare biscotti natalizi (sabato 6 alle 11:30 e lunedì 8 alle 15:30, su prenotazione).

Si terranno i laboratori gratuiti a cura di Ylenia Gazzo, per imparare a realizzare biscotti natalizi (sabato 6 alle 11:30 e lunedì 8 alle 15:30, su prenotazione). Per gli adulti: Si spazia dal percorso di analisi sensoriale sul cioccolato (sabato 6 alle 16) condotto dalla docente Milena Lambri, all’“Aroma Game” con premi in palio (domenica 7 alle 11). Ci saranno anche workshop dedicati a “Passiti e vini speciali” (domenica 7 alle 16:30) e al mondo del gin con Spiritoh (lunedì 8 alle 17). L’ultimo appuntamento sarà una degustazione multisensoriale dedicata al panettone.

La rassegna ospiterà oltre 80 espositori nel mercato delle Dolci Terre, con un’ampia offerta di prodotti tipici locali e non solo, tra formaggi, salumi, vini, distillati e dolci. Sarà inoltre confermata l’Enoteca di Dolci Terre, in collaborazione con EnoGavi.

Infine, l’area bambini è stata rinnovata per ospitare la mostra multimediale “Dal piatto al pianeta”, a cura di Ecofficina e realizzata con la Regione Piemonte, un percorso esperienziale che connette cibo e ambiente.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

DOLCI TERRE DI NOVI – XXVIII Edizione