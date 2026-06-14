Una centrale a biomasse a Mornese: il 22 luglio la conferenza dei servizi

La società Rinaldi di Acqui Terme intende costruire una centrale a biomasse a Mornese. L’iter si svolgerà in Comune e non in Provincia per via delle dimensioni dell’impianto, al momento non ancora rese note nei dettagli. Si sa solo che la prima seduta della conferenza dei servizi sarà il 22 luglio in municipio, convocata dal sindaco, Simone Pestarino. Nella comunicazione il primo cittadino ricorda che la documentazione è consultabile il mercoledì dalle 15 alle 18 negli uffici comunali.

I consiglieri comunali Gloriano Alloisio (Lerma) Alessandro Figus (Belforte Monferrato) e Roberto De Marco (Mornese) “ritengono che, vista la rilevanza dell’iniziativa e le possibili implicazioni ambientali e sanitarie, sia doveroso garantire ai cittadini un’informazione completa e tempestiva. La realizzazione di un impianto di questo tipo comporta valutazioni tecniche e amministrative che incidono direttamente sulla qualità della vita e sull’assetto del territorio, e non può essere trattata come una questione riservata a pochi addetti ai lavori”.

Chiedono quindi che l’amministrazione comunale di Mornese “illustri pubblicamente il progetto e le sue finalità; chiarisca gli impatti ambientali e le misure di tutela previste; garantisca la partecipazione dei cittadini e delle associazioni locali al processo decisionale. La trasparenza e il coinvolgimento della comunità sono principi fondamentali di ogni amministrazione democratica”