A San Cristoforo “La guerra di Palmiro – Per non dimenticare”

In occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica, domenica 1 giugno, la Sala Consiliare della Casa Lunga nel Parco del Castello di San Cristoforo, ospiterà due eventi. Alle 17.45, nell’ambito dell’iniziativa della Regione Piemonte in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, Fabio Ferrari, sindaco di San Cristoforo, consegnerà delle pergamene ai Sindaci, dal dopoguerra ad oggi, quali sentinelle della nostra Repubblica.

A seguire, verrà presentato il volume di Gabriella Merlano “La guerra di Palmiro – Per non dimenticare”. Il libro, pubblicato da Edizioni Vallescrivia nella collana Resistenze, è un racconto storico liberamente tratto dal manoscritto di Palmiro Ferrari, partigiano originario di San Cristoforo, sopravvissuto alla strage della Benedicta nell’aprile del 1944. Alla presentazione parteciperanno, oltre all’autrice, il sindaco e Alessandro Tacchino, direttore editoriale di Vallescrivia e autore della prefazione.

Il libro ripercorre il dramma che si è svolto tra il 6 e l’11 aprile 1944, sull’Appennino ligure, quando è stata compiuta una delle più feroci stragi nazifasciste della zona: un’azione della Guardia repubblicana e dei tedeschi ha ucciso e giustiziato un numero spropositato di partigiani di stanza in quella zona. Tra i sopravvissuti a quell’eccidio c’è Palmiro Ferrari, un partigiano che ha lottato per la libertà dell’Italia tra quelle montagne, senza mai esitare nei suoi propositi, neppure quand’è stato internato in un campo di concentramento e costretto ai lavori forzati. Questa è la testimonianza che deriva dai suoi scritti, raccolti e riordinati da Gabriella Merlano in un racconto vivo, appassionante e necessario. Il racconto di un giovane uomo che ha combattuto per un paese intero.

Gabriella Merlano,ha pubblicato per Edizioni Vallescrivia, nel dicembre 2023 “Nonni, mi raccontate una storia?”, una raccolta di racconti per bambini. Laureata in Lettere, Responsabile Recapito Area Manager in Poste Italiane, ora in pensione e volontaria in FNP CISL, ha partecipato a numerosi concorsi letterari, ottenendo la pubblicazione dei racconti premiati.