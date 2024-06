A Sisola torna il Bio Mercato.

L’appuntamento è per domenica 23 giugno a Sisola frazione di Rocchetta Ligure, con il Bio Mercato dei prodotti locali naturali: biologici, biodinamici, sinergici, per valorizzare l’agricoltura contadina e il recupero del territorio. Un patto fra produttori e consumatori nel rispetto della salute e dell’ambiente. Una carta vincente per zone “marginali” come le vallate e le nostre montagne nel “Territorio delle Quattro Province”. Il Bio Mercato, allestito dalle 10.30 del mattino e per tutta la giornata, è un’occasione di incontro con i produttori che scommettono sull’agricoltura pulita, senza i condizionamenti delle grandi industrie dell’agroalimentare: un’agricoltura che salvaguardia l’ambiente e la biodiversità, garantisce la sovranità alimentare e la sicurezza del cibo, tutela la salute di chi produce e di chi consuma.

Per i più piccoli e non solo, ci sarà la “Caccia al tesoro della Biodiversità“ , alla scoperta della flora spontanea, anche quella usata in cucina, illustrata da un esperto.

Il giorno successivo, lunedì 24 giugno, se il meteo sarà clemente, si svolgerà la consueta passeggiata organizzata in collaborazione con l’ANPI lungo i “Sentieri della Natura e della Libertà”, alla scoperta dei tesori naturalistici e della storia del territorio. La camminata sarà accompagnata da racconti e aneddoti.

Quest’anno la passeggiata parte da Pertuso e attraverso un percorso affascinate arriva a Rivarossa. Il ritrovo è alle 10 davanti alla Stele dedicata ai Partigiani della Pinan Cichero. Si consigliano scarpe comode, acqua e pranzo al sacco.

Per info: 3397320065 – 339 6559618