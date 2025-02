Al Marenco il secondo appuntamento con la danza contemporanea

Prosegue al Teatro Marenco, la rassegna “Tensioni Temporanee” dedicata alla danza contemporanea. Domani venerdì 7 febbraio, alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Gli anni” di Marco D’Agostin, coreografo di punta del mondo della danza contemporanea internazionale e vincitore di numerosi premi. Protagonista femminile è Marta Ciappina, danzatrice e didatta formatasi a New York presso il Trisha Brown Studio, premiata come straordinaria interprete nel 2022 con il Premio Danza&Danza e nel 2023 con il Premio Ubu come Miglior Performer.

Lo spettacolo sul palco del Teatro Marenco si distacca dai consueti canoni di “messa in scena” che la danza, anche quella contemporanea, ci ha abituati a seguire e porta sul palco un’intensa riflessione coreografica sui temi del tempo e della memoria intrecciando racconti di vita e dinamismo corporeo coinvolgendo gli spettatori in un’esperienza intima e universale. La rassegna di danza contemporanea si inserisce nel cartellone più ampio della stagione teatrale,organizzata da Fondazione Piemonte dal Vivo in collaborazione con il Balletto Teatro Torino diretto da Viola Scaglione, a cui è stata affidata la curatela della selezione degli spettacoli. Un progetto che conferma la volontà di ampliare e diversificare l’offerta culturale del territorio, puntando su una delle espressioni artistiche più dinamiche e coinvolgenti.