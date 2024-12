Al Museo dei Campionissimi, la 2^ edizione di “Stelle dello Sport Novese”.

L’Assessorato allo Sport del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Consulta Sportiva Comunale organizza sabato 21 dicembre, la seconda edizione della premiazione dei migliori atleti e atlete delle Società Sportive novesi.

La manifestazione si svolgerà al Museo dei Campionissimi con inizio alle 10 del mattino e, viene riproposta dopo l’edizione dello scorso anno per premiare atleti e atlete delle Società Sportive Novesi che nel 2024 hanno ottenuto risultati agonistici di livello regionale, nazionale e internazionale grazie all’ attività che le 35 società sportive della Consulta svolgono in città a favore dei giovani e anche dei meno giovani. Nella mattinata ci saranno oltre 60 premiazioni. In questa edizione saranno premiati anche gli Istituti Scolastici cittadini che si sono particolarmente distinti nelle fasi Regionali e/o Nazionali dei Campionati Studenteschi 2024.