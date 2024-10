Al Prefetto Paolo Ponta conferito il Premio Torre d’Oro 2024

Trentanove anni fa, nel 1985, la città di Novi Ligure, su un idea di Egidio Mascherini e Dino Bergaglio, fondatori del Centro Studi “In Novitate” istituì La Torre d’Oro, un riconoscimento per premiare una persona fisica o giuridica che si fosse distinta in vari campi: cultura, sociale, economia, sport contribuendo così a rendere illustre la Città.

Il premio Torre d’Oro di quest’anno è stato assegnato al dottor Paolo Ponta. Una brillante carriera la sua che, dopo la laurea in Giurisprudenza, è proseguita con vari incarichi di prestigio: dal 1989 al 2001, Funzionario della carriera prefettizia assegnato alla Prefettura di Alessandria; dal 1° dicembre 1993 al giugno 2011 ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Alessandria e, dal giugno 2011 al 1° novembre 2018, Viceprefetto Vicario Coordinatore della Prefettura di Asti, proseguendo con lo stesso incarico fino al 2023, alla Prefettura di Alessandria. La promozione alla qualifica dirigenziale di Viceprefetto è avvenuta ne 2002 e, il 3 novembre 2023, è arrivata la nomina a Prefetto, destinato dal Consiglio dei Ministri a svolgere le funzioni di Prefetto di Piacenza. Docente in varie scuole e università, è stato Commissario Prefettizio e Straordinario in numerosi Comuni delle Province di Alessandria e Asti, tra i quali dal 4 luglio 2022 al 30 maggio 2023, di Novi Ligure, dopo la caduta della Giunta di destra guidata da Gian Paolo Cabella.

La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà sabato 5 ottobre, alle 10,30, nell’Oratorio di Santa Maria Maddalena e del SS. Crocifisso, in via G.C. Abba 28 a Novi Ligure. Nel corso della mattinata, coordinati dalla professoressa Maria Angela Soatto, interverranno: Rocchino Muliere, sindaco di Novi Ligure; l’ingegner Gianni Castellani; Carlo Varni, Cavaliere di Gran Croce; Renzo Piccinini e Fabrizio Scarsi rispettivamente presidente e vicepresidente del Centro Studi “In Novitate”.

Al termine Paolo Ponta terrà una lectio magistralis il cui titolo si ispira all’articolo 54 della Costituzione Italiana: “con disciplina ed onore: Funzione Pubblica e servizio alla Comunità”.

Il premio Torre d’Oro si avvale del Patrocinio del Comune di Novi Ligure, della Provincia di Alessandria e della Regione Piemonte.