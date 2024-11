Al Teatro Civico, la “via della seta” tra storia, musica e cinema.

Nell’ambito del Festival Internazionale A. F. Lavagnino “Musica e Cinema”, il Teatro Civico di Gavi ospiterà domani, venerdì 15 novembre alle 21, lo spettacolo “La via della seta…da Marco Polo a A.F. Lavagnino”, in occasione del 700esimo anniversario della scomparsa di Marco Polo.

La serata ripercorrerà la “via della seta” tra storia, musica e cinema. Dal viaggio di Marco Polo ad oggi, i secolari rapporti tra Italia e Cina e l’importanza della cultura “come chiave per capire il mondo”, così come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel recente viaggio in Cina.

Un fantasioso percorso tra immagini e suoni da Venezia alla Cina con protagonisti il Soprano Jing Tan, la suonatrice di Guzheng Yaqin Zhang, l’Iter Research Ensemble, diretto dal Maestro Giovanni Cestino e i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria. Partecipano inoltre Alessandra Lavagnino e Nicola Scaldaferri, professore di Etnomusicologia, dell’Università Statale di Milano.

Tra le composizioni musicali proposte in questo viaggio immaginario che tocca alcuni territori della Via della seta, si potranno ascoltare le colonne sonore del film “Marco Polo” musicato dal Maestro Lavagnino nel 1962 e il “Marco Polo” del 1982 con la regia di Giuliano Montaldo con musiche di Ennio Morricone. Oltre a brani Armeni, previste anche composizioni settecentesche del Gesuita francese trasferitosi in Cina J.M. Amiot (arrangiate da Nicola Scaldaferri).

La serata sarà presentata da Iudica Dameri, presidente dell’Associazione Libarna Arteventi.

L’evento è organizzato dall’Orchestra Classica di Alessandria con la direzione artistica di Luciano Girardengo ed il sostegno del comune di Gavi e dell’Istituto Confucio di Milano.

L’ingresso è a offerta libera per un service a favore di MiniFal (struttura per ragazzi disabili) a cura del Rotary club Gavi-Libarna