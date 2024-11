Danza e arti performative per la “Settimana della Cultura” a Pasturana

Si terrà, domani, venerdì 15 novembre alle 21, nella Sala Europa di Pasturana, il secondo appuntamento di “Diffusa”, la rassegna di arti danza contemporanea e performative under 35 nata nell’ambito di “This or Dance”, progetto dedicato all’attivazione culturale giovanile dell’associazione di promozione sociale Radic’Arte, dal 2021 attiva sul territorio al fine di promuovere la danza come linguaggio performativo ed espressivo e, soprattutto, come strumento relazionale e aggregativo.

In scena “Can you hear me?”, performance di Sara Gaboardi e Francesca Pagnini, un’immersione totale in un’atmosfera senza tempo e senza luogo: “Can you hear me?” si propone di essere un documentario di scene della vita di tutti i giorni, un’alternanza bombardante di azioni, luoghi, colori, suoni, persone, cose e movenze quotidiane, in un leit motiv di un viaggio universale in movimento. Nella performance il corpo diventa mezzo di espressione ed esplorazione delle parti più intime dell’io: è un viaggio alla riscoperta del non giudizio attraverso una danza che alterna gestualità quotidiana e semplice ad una più astratta e strutturata. Uno spazio vuoto e disorientante trova il suo punto di riferimento nel flowait, scultura in cui il tempo scorre ma non ci rincorre, in cui è possibile fermarsi e attendere senza timore.

La performance è stata creata con il sostegno di MILANoLTRE Festival, Centro ArteMente e Fattoria Vittadini, con il supporto di Lost Movement e con il tutoraggio di Chiara Ameglio nell’ambito del progetto Absolute Beginners del già citato MILANoLTRE Festival.

La serata non sarà dedicata solo alla danza: oltre allo spettacolo, sarà infatti possibile immergersi nell’universo delle opere dell’artista Sara Gaboardi con un trittico di installazioni, partecipare al talk “Voli pindarici e salti nel vuoto: quattro chiacchiere sull’arte contemporanea” a cura del Team di Radic’Arte e assaporare il piccolo rinfresco di Ristorazione Sociale allestito a fine performance.

L’ingresso alla serata è gratuito.

“This or Dance” è un’iniziativa culturale realizzata con il contributo di Fondazione SociAL e Associazione Cultura e sviluppo nell’ambito del bando Swipe It Up 2024 e con il sostegno dei Comuni di Alessandria, Novi Ligure e Pasturana, ArteMente – Centro di Alta Formazione per la Danza, Naif Teatro, Ristorazione Sociale e Bordo Giovane.

L’evento nato in collaborazione con la Settimana della Cultura di Pasturana, giunta alla 22esima edizione, è una manifestazione multidisciplinare promossa dall’Amministrazione Comunale.

ph Domenico D’Alessandro