IIS Ciampini–Boccardo: il ritorno della “Scuola Aperta” per l’orientamento

Un appuntamento cruciale per l’orientamento scolastico torna all’Istituto di Istruzione Superiore Ciampini–Boccardo. L’istituto è lieto di annunciare le nuove date della sua iniziativa “Scuola Aperta”, un momento fondamentale per studenti e famiglie impegnati nella delicata scelta della scuola superiore. L’iniziativa è pensata per offrire una panoramica completa e dettagliata dell’offerta formativa e per consentire un incontro diretto con docenti, alunni e personale scolastico.

Per l’anno in corso, sono previste due sessioni di apertura:

Venerdì 28 novembre 2025 , con orario dalle 17:00 alle 20:00

, con orario dalle 17:00 alle 20:00 Sabato 10 gennaio 2026, dalle 15:00 alle 18:00

Entrambi gli incontri si terranno presso la sede dell’Istituto, situata in via Verdi 44.

Durante le giornate di “Scuola Aperta”, i partecipanti avranno l’opportunità unica di approfondire la conoscenza dei diversi indirizzi di studio proposti; di informarsi sui progetti attivi e sulle attività extracurriculari che arricchiscono il percorso didattico, Sarà inoltre un’opportunità per visitare i locali scolastici, tra cui la palestra, i laboratori e i principali spazi didattici, accompagnati da docenti e studenti che potranno fornire testimonianze dirette e rispondere a domande

L’IIS Ciampini–Boccardo rivolge un caloroso invito a studenti, genitori e a tutti gli interessati a partecipare numerosi per scoprire da vicino le opportunità formative e le risorse messe a disposizione per il futuro dei ragazzi.