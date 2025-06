Al via le rassegne “Estate nel Chiostro” e “Nel Chiostro delle Storie”.

“Estate nel Chiostro” e “Nel Chiostro delle Storie“. Sono le rassegne culturali proposte dalla Biblioteca Civica di Novi Ligure che, nel periodo estivo, da giugno a settembre, organizza una serie di incontri nel Chiostro della Biblioteca in via Marconi 66. Il cartellone di “Estate nel Chiostro” propone un mix di presentazioni di libri, concerti e laboratori, pensati per un pubblico adulto, mentre “Nel Chiostro delle Storie” propone letture, laboratori e attività creative dedicate ai più piccoli, per un’estate di divertimento e apprendimento. Gli eventi iniziano proprio da quest’ultimo martedì 10 giugno, alle 17.15 con il laboratorio di pittura “Sulle onde del mare” per bambini dai 5 anni, sempre martedì, alle 18.45 sarà inaugurata la mostra “Liberarte” a cura di Associazione Laboratori d’Arte. Il programma giugno prosegue martedì 17 giugno, alle 17.15 con la presentazione del libro “Il lombrico infinito e la grande fuga” (favola didattica per bambini da 5 a 9 anni) di Ruben Gemme, seguito dal laboratorio “L’incredibile mondo dei lombrichi. Sai cos’è una casa dei lombrichi? Vieni a scoprirlo con noi!!!”. L’ultima data del mese è in calendario martedì 24 giugno, alle 17.15 con il laboratorio “Letture inclusive” con l’utilizzo di libri in CAA per bambini dai 3 ai 6 anni, in collaborazione con Legami (Studio Demetra e Germoglio).

Il programma di Estate nel Chiostro inizia giovedì 12 giugno, alle 18, con la presentazione del libro “Bruno Soro: l’economista utile” (ed. Epokė, 2025) a cura di Graziella Gaballo e Mario Lovelli. Sempre il 12 giugno, ma alle 21, si svolgerà la serata conclusiva del progetto “Musica per… giocare, leggere, includere e… suonare!”, a cura dell’Accademia MusicArte. Giovedì 19 giugno, alle 18 nuovo appuntamento con la presentazione del libro “La controra del barolo” (ed. Rizzoli, 2025) di Orso Tosco, in collaborazione con la libreria “I Girasoli” di Novi Ligure. L’ultima data di giugno è giovedì 26, alle 18 presentazione dei libri “L’innocenza dell’iguana. La nuova indagine di Enrico Radeschi” (ed. Marsilio, 2025) e “L’enigma Kaminski. Un caso alla vecchia maniera per il commissario Botero” (ed. Mondadori, 2025) di Paolo Roversi, in collaborazione con la libreria “I Girasoli” di Novi Ligure.

Gli appuntamenti di luglio, agosto e settembre saranno segnalati all’inizio di ogni mese. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e si svolgeranno presso il Chiostro della Biblioteca in via Marconi. Info: 014376246 – [email protected]