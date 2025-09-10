Alla Soms di Novi, un pranzo “artistico” per la popolazione di Gaza

La Soms di Novi Ligure, ospiterà, domenica 14 settembre, dalle 12, un “Pranzo Sociale-Artistico” per mobilitare un sostegno concreto alla popolazione palestinese di Gaza, che sta affrontando una crisi umanitaria senza precedenti.

L’evento nasce da una profonda urgenza morale: non rimanere indifferenti di fronte alla privazione quotidiana di cibo, acqua, igiene e assistenza sanitaria, che mina la dignità di ogni essere umano. Come sottolineano gli organizzatori, l’intento non è schierarsi contro il popolo ebraico, ma “condannare un governo che sistematicamente viola il diritto internazionale. Il genocidio non è un’opinione, ma un fatto innegabile”.

“In un’epoca in cui le informazioni viaggiano più velocemente dei razzi, non possiamo permetterci il lusso dell’ipocrisia. Il silenzio, oggi più che mai, è una forma di complicità attiva e di violenza. I numeri parlano chiaro: decine di migliaia di morti, tra cui tantissime donne e bambini, spesso vittime di fame e sete, sotto gli occhi di un mondo che, tuttavia, sembra scegliere, selezionare, distinguere e giustificare. Ci chiediamo: perché?”

Il “Pranzo Sociale-Artistico”, che si terrà presso la sede della Soms, sarà un’occasione per raccogliere fondi a sostegno delle attività di Emergency a Gaza, dove l’assistenza sanitaria rimane cruciale in una situazione di assoluta emergenza. Numerosi artisti, tra cui Daniele Raco, Paolo Archetti Maestri, Daniela Tusa, Simone Repetto, il duo Balenga, Mele Ferrarini, Sebastiano Morgavi, Giorgio Penotti, Davide Fabbrocino, Le Arcobalene, Norma Bozzola, Lorenzo Mercenaro, Daniele Focante e i Timorasso, offriranno performance musicali e teatrali per dare voce alla resistenza e alla solidarietà.

Il ricavato della giornata sarà interamente devoluto a Emergency per garantire cure mediche, materiale sanitario e cibo alla popolazione colpita dal conflitto. Sarà un momento di condivisione, impegno e speranza, in cui l’arte si farà portavoce di un messaggio di umanità e giustizia.

Foto: https://www.emergency.it/progetti/gaza-assistenza-sanitaria/