Parte da Novi Ligure il Festival Settimane Musicali Internazionali.

Anche quest’anno, Palazzo Spinola a Novi Ligure ospiterà la prima tappa del Festival Settimane Musicali Internazionali. Sabato 13 settembre, alle 21.00, l’Ensemble “Inedito Flute Quartet” si esibirà in un concerto da camera, proponendo un programma ispirato alle opere dei maggiori compositori tra il XVIII e il XX secolo.

La famiglia Castellani, con il suo grande spirito di ospitalità, apre le porte di Palazzo Spinola, uno dei maggiori siti architettonici di Novi Ligure e incluso nel circuito FAI. Il concerto si terrà nell’ampio atrio con colonne tuscaniche.

L’Inedito Flute Quartet, composto da Raffaele Minervino, Michela Bongiorno, Jacopo Cavallotti e Giulia Nigra, vanta un’intensa attività concertistica in Italia, inclusa l’esecuzione del concerto più alto d’Europa sullo Stelvio. Il programma presenterà arrangiamenti per flauto delle Ouverture di opere da Mozart a Mascagni, passando per Rossini e Verdi. Il suono caldo e avvolgente nel registro grave, brillante e cristallino negli acuti, si diffonderà in modo potente e omogeneo in tutto l’atrio. Una brillante esecuzione che porterà con sé i primi colori autunnali.

Tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto a sostegno della LILT, Sezione di Alessandria – Delegazione Novi Ligure.