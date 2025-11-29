Aree protette Appennino Piemontese: inizia il mandato di Paolo Caviglia

Dopo quasi un anno, la Regione ha finalmente nominato i vertici delle Aree protette dell’Appenino Piemontese. Il presidente regionale Alberto Cirio ha nominato alla guida dell’ente Paolo Caviglia, ex sindaco di Vignole Borbera, già iscritto alla Margherita e da tempo iscritto alla Lega, dove è segretario della sezione di Arquata Scrivia. L’altro Parco regionale alessandrino, le Aree protette del Po piemontese, è andato a un esponente di Fratelli d’Italia.

Con Caviglia siederanno nel nuovo Consiglio direttivo Gianni Repetto, designato dal Comune di Bosio; Gianni Chiesa, indicato da Carrega Ligure, e Giacomo Briata, in rappresentanza delle associazioni ambientaliste.

Ancora da nominare il rappresentante delle associazioni agricole. La Regione ha nominato anche i presidenti delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e delle Aree protette delle Alpi Cozie.

L’assessore regionale ai Parchi, Paolo Bongioanni, augura “buon lavoro ai presidenti Caviglia Bellan e Pulzoni e a tutti i componenti dei Consigli degli Enti di gestione. Con le loro nomine vanno così a completarsi gli organismi direttivi di tutti i parchi piemontesi, che possono entrare nella pienezza operativa. Ma soprattutto può avere inizio una nuova fase di lavoro e di coordinamento in cui vogliamo interpretare il patrimonio rappresentato dai parchi piemontesi non come strumento di pura conservazione, ma come straordinaria opportunità e strumento di sviluppo del territorio. Procederò a breve a convocare le associazioni agricole affinché designino in tutti i parchi del Piemonte i loro rappresentanti, come previsto dalla normativa”.