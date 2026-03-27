Aspettando il Giro: Novi Ligure si veste di Rosa per celebrare la Corsa

Novi Ligure si prepara ad accogliere l’arrivo della 12ª tappa del Giro d’Italia con un ricco e articolato programma di eventi che, per un intero mese, trasformeranno la città dei Campionissimi in un vibrante palcoscenico a cielo aperto. Con l’iniziativa “Aspettando il Giro”, sport, cultura, musica ed enogastronomia si fondono per onorare la grande tradizione ciclistica locale, culminando il 21 maggio con l’arrivo della tappa Imperia – Novi Ligure. Le celebrazioni inizieranno il 17 aprile con l’inaugurazione del Flag Show di Lorenzo Petrantoni in via Girardengo. L’installazione monumentale vedrà oltre cinquanta bandiere decorate con illustrazioni collage ispirate all’iconografia ottocentesca, con cinque nuove grafiche dedicate specificamente alla Corsa Rosa. Parallelamente, le vetrine dei negozi sfitti in via Roma saranno animate da particolari vetrofanie, portando l’arte anche negli spazi commerciali in disuso. Il giorno successivo, 18 aprile, debutta “Museo in Giro”: una mostra itinerante che porta i tesori del Museo dei Campionissimi direttamente nelle vetrine del centro cittadino attraverso originali strutture a forma di prisma, rendendo la storia del ciclismo un’esperienza quotidiana e accessibile.

La musica sarà una componente essenziale della festa. Già nel weekend del 18 e 19 aprile si terrà “Musica in Rosa” presso il cortile interno di Palazzo Dellepiane. Corali, scuole novesi e associazioni musicali della città si esibiranno, indossando tutti la maglia rosa “Aspettando il Giro”. Tra i partecipanti, l’Orchestra Note di Classe Boccardo, l’Associazione Alfredo Casella, gli studenti di Music’arte, il Gruppo Musicale del Liceo Amaldi e Novincanto. Il percorso sonoro proseguirà il 10 maggio al Museo dei Campionissimi con il “Concerto per un Campionissimo”. I Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria accompagneranno la voce narrante di Emanuele Arrigazzi e la partecipazione straordinaria di Faustino Coppi, che offrirà un ritratto intimo e umano di suo padre Fausto. La cultura dello sport sarà al centro dell’evento “Olympia, il mito dello sport” il 27 aprile al Museo dei Campionissimi. Ricercatori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (Alberto Camerotto, Enrico Chies e Valeria Melis) esploreranno il legame tra competizione, guerra e pace, dagli eroi omerici all’epoca contemporanea.

Spazio anche alla lettura con l’edizione zero del Festival della Letteratura Sportiva, curata dal giornalista Luca Lovelli. Il programma prevede il 7 maggio, l’inaugurazione della mostra bibliografica “Pedalando nella storia” e presentazione di “Odiarsi un po’” con Luca Gregorio e Pietro Pisaneschi, un volume sulle grandi rivalità del ciclismo; 16 maggio, presentazione della biografia di Giulia Occhini, “La Dama Bianca”, con Gabriele Moroni e Franca Porciani; e un incontro con “I Campioni” in centro storico, a cui hanno già confermato la partecipazione Valentina Scandolara (ciclismo su strada e pista) e Vittorio Podestà (pluricampione paralimpico di handbike). Torna per il suo decimo anniversario anche “Libri nel Giro” il 19 maggio, progetto di promozione della lettura e della cultura della bicicletta, che quest’anno proporrà “Storie di corridori e animali“, con incontri e laboratori, inclusa la “Narrazione di sport” con il giornalista sportivo Marco Pastonesi.

Dal 15 al 17 maggio, l’attenzione si sposterà sulle eccellenze del territorio con l’edizione speciale di “Dolci Terre di Primavera in Rosa” dedicata al vino. L’evento animerà la città con degustazioni, street food, musica e incontri, valorizzando le cantine locali e i consorzi del vino, con la partecipazione del partner Enogavi. L’impegno per l’ambiente si concretizzerà il 9 maggio con “Sulle strade del Giro”, una ciclopedalata per famiglie che unisce sport e sostenibilità, con attività di plogging (raccogliere rifiuti mentre si pedala) lungo il percorso da Pasturana a Novi Ligure.

Il culmine delle celebrazioni sarà il 21 maggio con l’arrivo della 12ª tappa. Un momento suggestivo sarà la rievocazione storica del ciclismo d’epoca, organizzata da appassionati guidati da Gianpaolo Bovone (Presidente della Fondazione ACOS per la Cultura) in collaborazione con La Mitica, che sfileranno tra il passaggio del Giro-E e l’arrivo della tappa ufficiale.

I festeggiamenti si concluderanno con la Notte Rosa, che animerà il centro città con musica e street food a partire, con l’esibizione della Explosion Band e, dalle 22, il dj set dell’ospite d’eccezione: il pioniere della italo-dance Dj Molella.

Tutte le attività di “Aspettando il Giro” sono sostenute dal Gruppo Acos e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L’arrivo della tappa del Giro d’Italia è inoltre sostenuto dall’azienda dolciaria Novi Elah Dufour.