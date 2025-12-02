Novi Ligure in festa: al via la rassegna “Natale in Novi”

Le luci dell’albero si sono accese la scorsa settimana nel centro storico di Novi Ligure, dando il via ufficiale al programma “Natale in Novi”, il cartellone di iniziative organizzate e patrocinate dal Comune che animerà la città fino al 27 dicembre. Un’offerta ricca che spazia dalla cultura al divertimento, passando per l’enogastronomia, pensata per grandi e piccini in vista delle imminenti festività. Il Natale novese si apre nel segno della tradizione e dell’arte.

Fino al 21 dicembre sarà visitabile la 15ª edizione della mostra “Presepi nel mondo”, curata dal Gruppo di Volontariato Vincenziano “Ignis Ardens” in via Girardengo 107. L’esposizione, a ingresso libero, è aperta dal mercoledì alla domenica, con orari 10,30-12,00 e 16,30-18,30. L’arte locale è protagonista fino al 22 dicembre con la seconda edizione della mostra collettiva dei pittori novesi. Curata da Novinterzapagina e allestita in via Girardengo 52 (tutti i giorni dalle 16 alle 19), l’esposizione riunisce 40 artisti che hanno interpretato le ricchezze del territorio, sia materiali (monumenti, chiese) che immateriali (tradizioni e valori comunitari). Gli allestimenti proseguono con la collocazione, giovedì 4 dicembre alle 11,30 in piazza Dellepiane, della renna e della slitta realizzate dagli studenti del Fo.Ral, e con l’allestimento del Presepe di Natale Panaro nell’androne di Palazzo Dellepiane. Venerdì 5 dicembre, alle 17, la Consulta comunale del volontariato curerà gli addobbi dell’Albero del Volontariato in via Girardengo, nei pressi della chiesa di San Nicolò.

Il divertimento entra nel vivo sabato 6 dicembre. In concomitanza con l’inaugurazione della rassegna enogastronomica Dolci Terre di Novi, sarà aperta la grande pista di pattinaggio su ghiaccio. Coperta e con una superficie di 30×15 metri, la struttura si annuncia tra le più grandi del Piemonte e rimarrà in funzione in piazza ex corriere di corso Marenco fino alla fine di gennaio 2026. Per esplorare il centro in modo suggestivo, torna il trenino di Natale, attivo nei weekend del 6 e 7 dicembre e del 13 e 14 dicembre, con partenza dalla chiesa di San Nicolò in via Girardengo. Il culmine delle celebrazioni si raggiunge sabato 13 dicembre con la Festa di Natale su corso Marenco, animato da un mercatino di hobbistica per tutta la giornata. Nel pomeriggio, alle 15 in piazza Carenzi, si terrà la sfilata dei “Babbi Natale a modo mio” della Pro Loco Parco Castello. Il gran finale è previsto alle 16 in piazza Dellepiane con il concerto della Shary Band, nota band tributo nazionale alla disco dance.

L’atmosfera natalizia si intensifica sabato 20 dicembre con il Villaggio di Natale in piazza Dellepiane, che offre l’opportunità di scattare foto all’interno di una sfera illuminata e assistere alla suggestiva Parata degli Elfi Giganti alle ore 16. La rassegna si conclude sabato 27 dicembre con il tradizionale appuntamento mensile del mercatino di antiquariato Novantico, con inizio alle 8.

La musica è una componente fondamentale del programma, con numerosi concerti in luoghi suggestivi:

Martedì 16 dicembre (ore 16,30, Museo dei Campionissimi): L’Orchestra Note di Classe e Coro dell’Istituto Comprensivo 2 con Natale in Musica.

(ore 16,30, Museo dei Campionissimi): L’Orchestra Note di Classe e Coro dell’Istituto Comprensivo 2 con Natale in Musica. Giovedì 18 dicembre (ore 21, Basilica di Santa Maria Maddalena): L’Istituto Musicale Alfredo Casella presenta Magie Natalizie in Musica.

(ore 21, Basilica di Santa Maria Maddalena): L’Istituto Musicale Alfredo Casella presenta Magie Natalizie in Musica. Venerdì 19 dicembre (ore 21, Chiesa del Sacro Cuore): Il Coro Novincanto in Armonie di Natale.

(ore 21, Chiesa del Sacro Cuore): Il Coro Novincanto in Armonie di Natale. Sabato 20 dicembre : Santa Messa Cantata (ore 17,30, Chiesa di Sant’Antonio) e Concerto di Natale dell’Accademia MusicArte (ore 18,30). Alle 21, al Teatro Romualdo Marenco, il Corpo Musicale “Romualdo Marenco Città di Novi Ligure Aps” terrà il Concerto degli Auguri.

: Santa Messa Cantata (ore 17,30, Chiesa di Sant’Antonio) e Concerto di Natale dell’Accademia MusicArte (ore 18,30). Alle 21, al Teatro Romualdo Marenco, il Corpo Musicale “Romualdo Marenco Città di Novi Ligure Aps” terrà il Concerto degli Auguri. Domenica 21 dicembre (ore 21, Palazzo Spinola): La Corale Novese con i Canti di Natale.

(ore 21, Palazzo Spinola): La Corale Novese con i Canti di Natale. Martedì 23 dicembre (ore 21, Teatro Romualdo Marenco): L’Associazione Novi Musica e Cultura presenta il Galà d’Inverno.

(ore 21, Teatro Romualdo Marenco): L’Associazione Novi Musica e Cultura presenta il Galà d’Inverno. Venerdì 26 dicembre (ore 21, Chiesa di Sant’Antonio): L’Istituto Musicale Alfredo Casella conclude gli eventi musicali con il Concerto di Santo Stefano.

Foto d’archivio