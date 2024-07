Avanzamento lavori al 55%, Terzo valico attivo solo nel 2027

Si allungano ancora i tempi della fine dei cantieri del Terzo valico dei Giovi. Sul sito internet https://terzovalico.mit.gov.it/, a cui fa riferimento il commissario della grande Opera, Carmine Mauceri è indicata come data di chiusura dei cantieri addirittura il 2027. Ogni anno la data viene spostata in avanti per via delle continue difficoltà causate sua dalla progettazione sia dalle gare d’appalto che vanno deserte, ormai numerose, e i contenziosi legali con alcune imprese. Nel sito del commissario c’è scritto anche il primo binario sarà percorribile a giugno 2026. Difficile, a oggi, poiché a maggio l’avanzamento complessivo dell’opera era di circa del 55 per cento dell’importo totale, secondo il commissario. Il primo lotto avviato dodici anni fa è ancora all’82% mentre il secondo lotto è all’83%. Peggiore la situazione nei lotti successivi: 66% il terzo lotto, 51% il quarto, 42% il quinto e appena il 28% il sesto. I costi sono nel frattempo saliti a circa 7.6 miliardi di euro, interamente di provenienza statale.