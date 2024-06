Bosio, il giuramento del sindaco e la nuova giunta comunale

Sono Gerardo Repetto e Giorgia Dicati i componenti della nuova giunta comunale di Bosio, nominati dal neo sindaco Domenico Merlo. Il primo ricoprirà il ruolo di vicesindaco, con varie deleghe, tra cui Trasporti e Viabilità, mentre Dicati si occuperà tra l’altro di Affari sociali. La composizione della giunta è stata comunicata al Consiglio comunale nella seduta di ieri, 15 giugno, la prima del nuovo mandato, durante la quale Merlo ha giurato come primo cittadino ed è stata votata la convalida degli eletti davanti a tanti cittadini. Il sindaco ha inoltre affidato ai consiglieri di maggioranza una serie di deleghe e ha tenuto per sé Lavori pubblici e Bilancio. Il Consiglio ha approvato le linee programmatiche dei prossimi cinque anni, in sostanza il programma elettorale della lista “Tutti insieme per Bosio”. Il punto all’ordine del giorno è stato votato anche dai due consiglieri di minoranza presenti, Giovanni Alessandro Ferrettino e Martina Piombo. “Per prima cosa – ha spiegato Merlo – partiremo da una valutazione del bilancio comunale per comprendere al meglio la situazione”. Il Consiglio ha quindi eletto i componenti delle commissione Agricoltura e Giudici popolari e i rappresentanti del Comune nel Consiglio dell’Unione Dal Tobbio Al Colma: sono il sindaco e Giampaolo Ghio per la maggioranza, Martina Piombo per l’opposizione.