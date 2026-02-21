Carnevale 2026 in Val Borbera, tra carri, sfilate e pentolacce

Signore e signori, bambini e supereroi mascherati con la febbre da zuccheri: segnate in agenda per domani, domenica 22 febbraio perché sarà un giorno di schizofrenia carnevalesca che farà impallidire i martedì grassi di tutto il mondo! Abbiamo due eventi paralleli, due focolai di allegria incontrollata, e un unico imperativo: divertirsi.

Cantalupo Ligure: L’epica marcia dei carri allegorici

Il grande spettacolo prenderà il via alle 14.00 con la partenza del maestoso corteo da Piazza Caduti ad Albera. Avviso ai naviganti: si tratta di un viaggio, non di una passeggiata. La carovana farà una sosta strategica a Rocchetta (probabilmente per rifornirsi di coriandoli e sgonfiare i cavalli di cartapesta), per poi giungere a Cantalupo “intorno alle 16”. Siate pazienti: il tempo è relativo quando si è mascherati da Minion. All’arrivo, si scatenerà l’inferno (allegro, si intende) al mitico Palazzetto dove, DJ Lele è pronto a far vibrare le vostre parrucche colorate con una selezione musicale così travolgente da far ballare anche il carro funebre allegorico (se ce ne fosse uno). La Pentolaccia sarà appesa e pronta a subire un assalto degno delle migliori scene di Braveheart, ma con più caramelle e meno spade.

In Bassa Valle, a Vignole: sfilata e premi High-Tech

Se siete più tipi da tappeto rosso e meno da maratona, non temete. A Vignole in bassa valle il Carnevale inizia alle ore 15:00 presso il Polifunzionale di Via Roma, nell’area sagre. Qui l’atmosfera è leggermente più… competitiva. Dopo una doverosa (e sempre divertente) sessione di Pentolaccia, il focus si sposterà sulla Sfilata delle Maschere. E qui viene il bello. Non si gareggia solo per l’onore: le prime tre maschere classificate riceveranno, udite udite, un tablet Android a testa! Sì, avete capito bene: un tablet. Per cui, se stavate pensando di riciclare il solito costume da fantasma con un lenzuolo bucato, forse è il caso di investire un po’ di più in creatività. Tra l’altro, tre tablet in palio significano che c’è una probabilità statistica non indifferente di tornare a casa con un dispositivo nuovo.

Allora, Cantalupo o Vignole? Carri allegorici e DJ set selvaggio, o sfilata glamour e tecnologia in regalo? La scelta è vostra, ma un consiglio: qualunque cosa decidiate, ricordatevi di non lasciare traccia, se non una scia di coriandoli e un vago profumo di zucchero filato. Buon Carnevale a tutti!

ph. Massimo Sorlino