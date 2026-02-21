La Provincia ha stabilito gli orari di apertura e chiusura della strada provinciale 140 all’altezza del ponte della Castagna, a Borghetto Borbera, crollato in parte l’11 febbraio. Da oggi, 21 febbraio, fino a domani, sarà in vigore il senso unico alternato ma da lunedì 23 febbraio la strada sarà nuovamente chiusa dal chilometro 12+600 al chilometro 15+600 dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 18 fino alla fine dei lavori di demolizione della parte del ponte a rischio. Si potrà quindi transitare dalle 18 fino alle 8,30 del mattino e dalle 13 alle 15.

Nell’orario di chiusura i mezzi d’opera dovranno infatti occupare anche la parte transitabile del ponte, situazione che rende impossibile la presenza del traffico. La strada alternativa resta la 144 della Valle Spinti per gli abitanti dell’alta Val Borbera.

Sulla riapertura del ponte, avvenuta oggi, l’assessore regionale Enrico Bussalino, commenta: “Oggi, grazie a un importante lavoro di squadra, è stata ripristinata la viabilità sul ponte della Castagna, un collegamento essenziale per garantire la continuità dei servizi e degli spostamenti tra i Comuni dell’alta e della bassa valle. Un intervento tempestivo che consente di restituire piena funzionalità a un’infrastruttura strategica per la mobilità locale e per la sicurezza del territorio. Un ringraziamento al Presidente della Provincia Luigi Benzi, al Consigliere delegato alla viabilità Giacomo Perocchio, alla Direzione Viabilità della Provincia, al tecnico incaricato del progetto e all’impresa esecutrice per aver completato i lavori in soli dieci giorni”.