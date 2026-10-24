Carrega per la prima volta ha un edificio pubblico dove organizzare eventi. Il paese oggi, 24 ottobre, è in festa per l’inaugurazione del PalaCarrega, lo spazio polifunzionale costruito in paese dal Comune grazie ai fondi del Pnrr, costato circa 100mila euro e attrezzato con cucina, bancone da bar, sala incontri e bagno. “E’ in grado – spiega il sindaco, Luca Silvestri – di ospitare manifestazioni e anche eventi gastronomici, oltre a essere un semplice luogo di ritrovo per gli abitanti grazie al bar. Con questa struttura, anche nella bella stagione, avremo un luogo dove spostarci in caso di maltempo invece di annullare gli eventi come è capitato finora. Abbiamo sopperito a una carenza di lunga data”.

Il PalaCarrega sarà a disposizione delle manifestazioni del Comune e anche delle Aree protette dell’Appennino Piemontese. Oggi alle 16 il taglio del nastro con la merenda valborberina e il concerto a ballo con le musiche delle 4 Provincie suonate da Fabio Paveto e Fabrizio Ferrari.

Il Comune pubblicherà poi un bando per affidare la gestione della struttura.