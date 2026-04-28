Carrega torna al voto: Luca Silvestri si propone per il secondo mandato

Carrega Ligure torna al voto il 24 e 25 maggio e il sindaco Luca Silvestri si ripresenta per un secondo mandato. Come in passato, è stata creata una seconda lista poiché non sarà possibile raggiungere il quorum dei votanti con una sola lista per via del numero elevato dei residenti all’estero. L’avversario, per così dire, di Silvestri, sarà Renato Crosetti.

Lista Tradizione Futuro in Cariega.

Candidato sindaco, Luca Silvestri. Candidati al Consiglio comunale: Franco Crosetti, Giovanni Battista Bavoso, Giovanni Chiesa, Marco Guerrini, Fabio Merlo, Vincenzo La Camera, Mauro Aragone, Nicolò Guerrini, Silvana Terragno

Lista Insieme per Carrega.

Candidato sindaco, Renato Crosetti. Candidati al Consiglio comunale: Fulvio Asborno, Mauro Chinotto, Guido Gozzano, Angelo Guerrini, Alfredo Ridella, Marta Borciani, Enrico Bozzini