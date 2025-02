Chiusa per un mese la provinciale 162 tra Gavi e Monterotondo

Resterà chiusa per circa un mese la strada provinciale 162 per Monterotondo. La Provincia ne ha disposto la chiusura dal 25 febbraio, quando è stato riavviato il cantiere per la costruzione del nuovo ponte sul Neirone che andrà a sostituire quello attuale. L’attività era stata sospesa a dicembre e poi a gennaio per via dei problemi sorti nella costruzione delle fondazioni della pila sulla sponda destra del Neirone: sono state necessarie modifiche per proteggere l’area di scavo dalle acque del torrente che invadevano quella porzione del cantiere. Ora, come spiega la Provincia, sono in corso attività di scavo a ridosso della strada, chiusa per evitare problemi alla viabilità.

Il cantiere del nuovo ponte è stato alla Demetra Costruzioni di Caltanissetta a settembre. Compresa la progettazione e altri costi, la spesa complessiva per l’intervento ammonta a circa 1,4 milioni, finanziati dalla Regione. Il ponte attuale è a una sola corsia dal 2021 quando una parte divenne pericolante.