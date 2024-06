Concerto a Francavilla Bisio. Padre e figlio uniti dal clarinetto.

“Le Voci del Clarinetto” è il titolo del concerto eseguito dal Duo Bertolini, ospitato nel salone della Soms, sabato 29 giugno alle 21.

Sul palco due musicisti, un padre e suo figlio, Nicola e Raffaele, che trascineranno il pubblico, grazie ai loro strumenti clarinetto e clarinetto basso, in un vortice di composizioni che vanno da Bach e Mozart attraverso le colonne sonore da film di Morricone-Rota-Piovani fino a capolavori dei giorni nostri con musiche anche di compositori contemporanei che hanno dedicato al Duo dei brani che vengono eseguiti in prima mondiale.

L’intesa tra i due musicisti è evidente come la passione che li anima, passione che in modo naturale, passando da padre in figlio, è implosa attraverso la freschezza giovanile di Raffaele, dando al Duo un’impronta davvero unica.

Raffaele Bertolini, affermato musicista, ha tenuto, in diverse formazioni cameristiche, numerosi concerti in prestigiose sale in Europa, America e Asia; oltre un’importante attività didattica che si snoda tra Conservatorio e Liceo Musicale, la registrazione di numerosi CD

Il giovanissimo Nicola Bertolini, anno 2007, ha vinto numerosi Concorsi e ha già al suo attivo un’importante attività concertistica in Italia e all’estero e attualmente ricopre il ruolo di primo clarinetto con l’Orchestra “Inerba” dell’Accademia europea di Musica di Erba e dell’Orchestra Guido d’Arezzo di Milano.

Il Duo per la prima volta si esibisce nell’ambito del Festival Settimane Musicali Internazionali, che si svolge sotto la direzione artistica di Gianluca Faragli.

Festival realizzato con il patrocinio di: Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Associazione Oltregiogo, Fondazione ACOS per la Cultura, LILT provincia di Alessandria – Delegazione di Novi Ligure e di tutti i Comuni ospitanti la manifestazione e con il contributo di Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT e di diverse attività presenti sul territorio e di sostenitori privati.