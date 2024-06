Cammina con il FAI nei boschi incantevoli tra le Valli Spinti e Borbera.

“Diffondere una cultura della natura e dell’ambiente più consapevole e rispettosa” con questo scopo la Delegazione FAI Novi Ligure sostiene e supporta il Comune di Grondona nell’organizzazione di una camminata escursionistica in programma domenica 30 giugno dalle 9.00 alle ore 13.00.

La camminata, della lunghezza di circa 5 km, partirà dalla località Lemmi di Grondona, un grappolo di case adagiate su un pianoro molto panoramico e, superato un fondovalle, si snoderà lungo un crinale. Attraversando aree boscate, radure e prati, il percorso permetterà di camminare sulla dorsale tra le valli Spinti e Borbera, offrendo scorci panoramici di suggestiva bellezza. La passeggiata sarà arricchita dalla presenza di guide qualificate: Giacomo Gola guardiaparco dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino piemontese, Silvia Gualtieri e Adriano Zanni guardie venatorie ambientali dell’A.S. Cascina Emanuele di Grondona, che condurranno alla scoperta del territorio e della ricca biodiversità caratteristica di questo tratto dell’Appennino ligure/piemontese. L’escursione si concluderà nello stesso punto della partenza, all’ingresso del borgo.

La partecipazione prevede un contributo di 5 Euro per gli iscritti FAI e 8 Euro per i non iscritti. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito FAI Prenotazioni ( https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/cammina-con-il-fai-tra-le-valli-spinti-e-borbera-24809 ), ricordandosi di portare con sé la liberatoria (scaricabile dal portale durante il procedimento di prenotazione), da consegnare compilata e firmata prima della partenza.

In fase di iscrizione on-line sarà possibile inoltre prenotare una degustazione dei prodotti del territorio della Cooperativa Agricola “La Tula” di Grondona. Il ristoro si terrà presso il “Raduno dei Brocchi” di Frazione Lemmi.