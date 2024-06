Dopo la vittoria nel meeting di Chivasso e il buon piazzamento al Challenge assoluto di Brescia, la campionessa italiana juniores in carica ha ottenuto la qualificazione per poter partecipare ai campionati italiani assoluti dei 400 hs che si svolgeranno il prossimo fine settimana a La Spezia.

Anche se non al meglio della condizione, Ludovica cercherà di migliorare le sue prestazioni annuali anche dal punto di vista cronometrico, per poi concentrarsi sui prossimi appuntamenti stagionali.

“Potersi misurare a livello assoluto in un campionato italiano è sempre stimolante per un’ atleta giovane come Ludovica”, spiega Andrea Camussa, manager della campionessa gaviese: “Queste esperienze sono importanti per la crescita sportiva di Ludovica e sono sicuro che lei farà tutto il possibile per onorare questa prestigiosa manifestazione”.