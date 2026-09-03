Consiglio comunale a Novi Ligure

Seduta densa di temi cruciali e aperture bipartisan quella svoltasi mercoledì 2 settembre a Palazzo Pallavicini. I lavori dell’assise cittadina si sono aperti nel segno del cordoglio: su proposta del sindaco Rocchino Muliere, l’aula ha osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del dipendente comunale Valerio Cabiddu, stimato necroforo del cimitero cittadino, e di Gianni Bolognesi, già consigliere comunale tra il 1999 e il 2004, ricordato dal primo cittadino come figura mite e vocata al dialogo.

Il primo snodo operativo ha visto il Consiglio votare all’unanimità il riconoscimento della spesa di somma urgenza per fronteggiare i danni causati dal violento nubifragio dello scorso 15 luglio. Come illustrato dal vicesindaco Simone Tedeschi, il provvedimento copre la messa in sicurezza del patrimonio arboreo — concentrata in larga parte al Parco Castello — e la riparazione della copertura del plesso scolastico Boccardo. Le opere sono state affidate a ditte specializzate applicando un ribasso del 20% sul prezzario regionale e finanziate attingendo all’avanzo di amministrazione disponibile (tramite la procedura del debito fuori bilancio). Sul fronte dei ristori, l’Ente ha attivato le polizze assicurative e formalizzato alla Regione Piemonte la richiesta per lo stato di calamità, in attesa di un imminente sopralluogo tecnico regionale che valuterà anche le perizie dei privati. I banchi della minoranza hanno garantito via libera al provvedimento per senso di responsabilità, sollecitando tuttavia l’amministrazione a intensificare la manutenzione ordinaria preventiva, la cura idrogeologica e la regimazione delle acque.

Con 10 voti favorevoli e 4 astensioni è passata la mozione relativa alla bonifica del sito ex Ecolibarna di Serravalle Scrivia. Il testo, a firma congiunta dei gruppi di maggioranza e del Movimento 5 Stelle, è stato presentato in aula dal capogruppo di “Venti x Novi” Alessandro Reale. La delibera impegna sindaco e giunta a premere per lo stanziamento straordinario dei 10 milioni di euro mancanti alla chiusura delle bonifiche, a esplorare canali di finanziamento dell’Unione Europea e a strutturare un tavolo di coordinamento con report periodici alla popolazione. I gruppi di opposizione hanno optato per l’astensione, giudicando l’atto superato dagli avanzamenti tecnici e dal quadro politico emerso durante i mesi estivi.

La seduta si è chiusa su un terreno di piena convergenza istituzionale. L’intero Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno promosso dal sindaco Muliere — accogliendo l’appello dei familiari del diplomatico — che sollecita Governo e Parlamento ad avviare l’iter per una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’agguato del 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo, in cui persero la vita l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e l’autista del PAM Mustafa Milambo. Un segnale politico compatto della città a supporto della richiesta di verità e giustizia.