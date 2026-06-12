Dopo un iter molto travagliato, compreso ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, la Provincia ha autorizzato l’installazione di oltre 90 mila pannelli agrivoltaici tra Tortona e Alessandria, proposti dalla società Luisolar Energy con il progetto Tortona1. Con una potenza di oltre 60mila kWp occuperà 26 ettari di terreno agricolo. Un’altra distesa di pannelli nella pianura, che si aggiungerà a quelli già autorizzati di recente tra Pozzolo Formigaro e Tortona, proposti dalla Margisolar di Bologna nei terreni delle cascine Ponzana, Baronina e Ponzanina, ulteriori 100 ettari di terreni agricoli che corrispondono tra i 70 e i 100 campi da calcio.

In precedenza, il Comune di Ovada, quindi in collina, ha autorizzato l’impianto previsto lungo la strada per Molare, in località Fornace, e lo stesso ha fatto il Comune di Serravalle Scrivia per il progetto previsto in strada Mornesi. Ancora a Pozzolo Formigaro, il Tar ha dato ragione alla società Alambra per i 3400 pannelli previsti vicino al centro commerciale i Giovi, al quale il Comune aveva negato l’autorizzazione.

Una proliferazione che sembra inarrestabile, alla quale, come rileva il comitato Salviamo le cascine, si aggiunge anche l’autorizzazione al maxi impianto previsto a Pontestura, nelle colline del Casalese, 9600 KWp di potenza proposti da una società di Arezzo, la Moraiolo.

Commenta il presidente del comitato, Giancarlo Rossi: “La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno, lasciando sgomenti i cittadini, le associazioni di categoria e chiunque abbia a cuore il futuro del nostro territorio: la Provincia di Alessandria ha autorizzato, nel corso di una singola giornata, l’installazione di due enormi impianti fotovoltaici a terra per una potenza complessiva di circa 70 megawatt”. Sono l’impianto Luisolar e quello Moraiolo.

“Questa decisione – aggiunge -, presa con una rapidità che lascia attoniti, solleva dubbi profondi sulla visione strategica e sulla reale volontà di tutela del suolo agricolo, che dovrebbe rappresentare il pilastro identitario ed economico della nostra provincia. Non

possiamo tacere di fronte a quella che appare come una svendita del paesaggio

piemontese, sacrificato sull’altare di una transizione energetica che, pur necessaria,

viene perseguita senza alcuna pianificazione territoriale lungimirante.

Siamo fermamente convinti che la decarbonizzazione e il ricorso alle energie

rinnovabili siano imperativi imprescindibili.

Tuttavia, non possiamo accettare che

questo nobile obiettivo venga trasformato in un pretesto per la cementificazione e la

trasformazione industriale dei nostri suoli fertili. La domanda sorge spontanea: a

quale prezzo?”.

“Installare parchi fotovoltaici da decine di megawatt su terreni agricoli produttivi non è

“ecologia”, è industrializzazione forzata del paesaggio – sostiene ancora Rossi -. È una contraddizione in termini: distruggere ecosistemi, consumare suolo vergine e sottrarre terre fertili alla produzione alimentare non può essere considerata una pratica sostenibile. La tutela dell’ambiente non si esaurisce nella produzione di energia elettrica; passa

imprescindibilmente dalla conservazione della biodiversità, dalla protezione della

qualità dei suoli e dal rispetto della vocazione agricola del territorio. Il territorio alessandrino è un mosaico prezioso di tradizioni e realtà agricole che

contribuiscono al prestigio del Made in Italy nel mondo. Con la concessione di

autorizzazioni per ben 70 MW in un solo giorno, le istituzioni stanno inviando un

messaggio nefasto: l’agricoltura viene considerata una variabile sacrificabile.

La perdita di ettari di terreno coltivabile non è un danno reversibile. Una volta coperto

da pannelli fotovoltaici, il suolo perde la sua capacità produttiva, il suo valore

paesaggistico e la sua funzione ecologica.

Stiamo privando le generazioni future di

una risorsa primaria, rendendo le nostre comunità dipendenti da modelli di sviluppo

che svuotano le campagne del loro significato profondo.

Esprimiamo tutto il nostro sconcerto per l’assenza di un dibattito pubblico trasparente

e di una regia che protegga il territorio da una speculazione energetica incontrollata.

Non è accettabile che un territorio venga trasformato in un’infrastruttura energetica

senza una ponderata analisi dei riflessi negativi a lungo termine sulla filiera agricola

locale e sulla qualità della vita dei residenti.

Chiediamo alla Provincia di Alessandria di rivedere i processi decisionali,

garantendo un coinvolgimento reale e preventivo dei territori, delle comunità locali e delle associazioni agricole prima di ogni autorizzazione.

Non possiamo permettere che il nostro territorio venga frammentato e snaturato. La

transizione energetica deve essere guidata dal buon senso e dalla salvaguardia

dell’identità del nostro suolo, non dalla fretta burocratica o dagli interessi di pochi.

Il territorio alessandrino non è una terra di conquista. È, e deve rimanere, una terra

da custodire”.