Nuove auto ibride e hi-tech per la Polizia Municipale di Novi Ligure

Sicurezza stradale, efficienza tecnologica e sostenibilità ambientale. Sono queste le linee guida che hanno accompagnato l’ultimo investimento del Comune di Novi Ligure, che ha ufficialmente consegnato due nuovi veicoli di ultima generazione al Comando della Polizia Municipale. L’operazione rientra nel più ampio piano di rinnovamento della flotta in dotazione alle forze dell’ordine locali, pensato per rispondere alle crescenti esigenze di controllo del territorio. Le nuove vetture, già operative e pronte al pattugliamento delle strade cittadine, non sono semplici mezzi di trasporto. Sono state infatti equipaggiate con moderne strumentazioni tecnologiche capaci di fare la differenza nel lavoro quotidiano. I dispositivi di bordo sono stati scelti per due obiettivi precisi: agevolare gli agenti nelle attività di monitoraggio e durante i controlli stradali; innalzare gli standard di sicurezza, garantendo interventi più rapidi e una gestione più efficiente delle criticità.

Oltre al potenziamento della sicurezza, l’Amministrazione comunale ha voluto lanciare un messaggio chiaro sul fronte della transizione ecologica. I nuovi mezzi sono infatti dotati di motorizzazione ibrida, una soluzione che permette di abbattere drasticamente le emissioni inquinanti senza rinunciare alle prestazioni necessarie nei servizi di emergenza. “Si tratta di una scelta che coniuga l’efficienza operativa al rispetto dell’ambiente”, fanno sapere da Palazzo Dellepiane. I due veicoli ibridi andranno a sostituire i vecchi mezzi ormai obsoleti che, oltre ai costi di manutenzione, non rispondevano più alle recenti e stringenti normative ambientali. Con questo upgrade, la Polizia Municipale di Novi Ligure si proietta verso un futuro più sicuro e decisamente più verde.