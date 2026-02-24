“Emma e dintorni”, il teatro per riflettere sulla violenza di genere

Un’occasione di profonda riflessione su un tema sociale scottante. Sabato 28 febbraio, alle 21.00, l’Aula Magna del Comprensorio Martiri della Benedicta (in via San Rocco) a Serravalle Scrivia ospiterà lo spettacolo teatrale “Emma e dintorni”, una pièce sulla violenza di genere che ha già riscosso successo in vari teatri. L’evento è promosso dall’Associazione Teatrale I Mancini del Quarto in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia e la Consulta per le Pari Opportunità del Comune. Il testo, firmato da Eleonora Bombino, è diretto da Marco Zanutto e vede sul palco gli attori Massimo Novelli, Maurizio Novelli e Michela Gatto.

Lo spettacolo affronta il delicato e drammatico tema della violenza subita dalle donne, con un focus sui “femminicidi”. La trama segue la protagonista, Emma, coinvolta in un fatale litigio con l’ex marito, Mario, che sfocia in un omicidio. Tuttavia, le note di regia evidenziano l’intenzione di andare oltre la mera cronaca. Il regista Zanutto sceglie di inoltrare lo spettatore nell’inconscio e nella dimensione onirica di Emma, attraverso la messa in scena dei suoi sogni. La rappresentazione teatrale è arricchita da frequenti inserti di video-proiezioni, pensati per suggestionare e affascinare il pubblico in questo viaggio nella subcoscienza della protagonista. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un nuovo punto di vista di analisi e riflessione sul problema, per ribadire il valore fondamentale del rispetto del diritto alla libertà e all’affermazione dell’identità di genere.

Al termine della rappresentazione, il pubblico è invitato a partecipare a un dibattito per approfondire le tematiche trattate. L’incontro vedrà la partecipazione dell’avvocato Silvia Nativi e dei rappresentanti delle Pari Opportunità di Serravalle Scrivia, trasformando la serata in un momento di sensibilizzazione e confronto civico. Un appuntamento da non perdere per chi desidera un teatro che sia non solo emozione, ma anche stimolo alla coscienza sociale.