“Fantasia”: un viaggio tra sogno e poesia

L’Auditorium “Alfredo Casella” di via Verdi, ospita venerdì 5 dicembre alle 21, una serata di grande fascino che unisce musica e cinema. L’evento, intitolato “Fantasia”, le più belle musiche da cinema di Walt Disney”, si inserisce nel cartellone della rassegna Musicanovi 2025/2026 in collaborazione con l’International Lavagnino Film Festival “Music&Cinema”. Protagonisti sul palco saranno il soprano coreano Sang Eun Kim e il pianista Luigi Giachino, che eseguiranno un repertorio che omaggia mezzo secolo di celebre produzione Disneyana. Le musiche, arrangiate per l’occasione da Giachino, saranno accompagnate da proiezioni per rendere ancora più suggestiva l’esperienza del pubblico.

La splendida voce e l’accattivante presenza scenica del soprano Sang Eun Kim si fonderanno con le armonie del pianista in un percorso che spazierà tra atmosfere di poesia e sogno e momenti più gioiosi e scanzonati, esaltando l’estro e la solida preparazione tecnica dei due artisti.

Il soprano Sang Eun Kim, laureata con il massimo dei voti presso la EWGA Womans University di Seul, ha scelto l’Italia per perfezionare la sua arte, in particolare l’opera lirica. Attiva come solista, si è esibita in numerosi centri musicali italiani ed è stata premiata al Concorso “Talenti” 2019.

Il Maestro Luigi Giachino è un acclamato pianista, ed è anche il Direttore del Conservatorio “N.Paganini” di Genova. Compositore e concertista, vanta diplomi in pianoforte e composizione e una carriera che lo ha visto esibirsi in tutta Europa, Turchia, Siria, Brasile e Giappone. Titolare della cattedra di composizione al Conservatorio di Genova dal 1990, è autore di numerosi lavori cameristici, sinfonici e lirici ed è pubblicato da importanti case editrici come Curci e Warner.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Musicale “Alfredo Casella” e si realizza grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale, dell’Orchestra Classica di Alessandria, di numerosi sponsor privati, della Fondazione Cral di Alessandria, della Fondazione CRT di Torino e della rassegna “Orchestra in Provincia …e non solo” 2025.

Per Info: 347/6574484 – [email protected]. – www.associazionecasella.it