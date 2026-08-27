A Voltaggio i “Quadri dal mondo” del Satèn Saxophone Quartet

Un mosaico di culture, ritmi e linguaggi timbrici pronto a prendere forma attraverso il fiato e l’estro di quattro giovani talenti del sassofono. Sabato 29 agosto, alle 21.00, l’Oratorio di San Giovanni Battista a Voltaggio ospiterà l’ottavo appuntamento della XII edizione delle Settimane Musicali Internazionali 2026. Sotto la cupola del suggestivo edificio a croce greca, impreziosito da un ricco patrimonio artistico ottocentesco, risuoneranno le note di “Quadri dal mondo”, concerto cameristico affidato all’acclamato Satèn Saxophone Quartet. Nato nel 2019 tra le aule del Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara sotto la guida del Maestro Marco Gerboni, il quartetto riunisce Andrea Biasotto, Enrico Leonarduzzi, Alessandro Salaroli e Andrea Baù. Una solida preparazione testimoniata da una lunga serie di riconoscimenti. La scaletta della serata si configura come un vero e proprio itinerario sonoro in grado di abbattere confini geografici e temporali, sfruttando la versatilità espressiva della famiglia dei sassofoni. L’apertura è affidata a Ciudades, celebre opera del compositore olandese (classe 1960) che trasforma il quartetto in una tavolozza di colori cangianti attraverso i ritratti in musica di Córdoba, Sarajevo, Addis Abeba, Montevideo, Colonia e Tokyo. Il viaggio prosegue con Eldorado, suggestiva composizione firmata dallo stesso componente del gruppo Alessandro Salaroli, ispirata alla leggendaria terra d’oro. Momento di particolare spicco sarà la prima esecuzione assoluta di QUIET!, nuova partitura firmata dalla compositrice Livia Malossi Bottignole. L’opera esplora il sottile confine tra tradizione e innovazione, indagando la materialità del tempo attraverso l’intreccio tra prassi strumentale, tecnologia e arti visive. Il programma si arricchisce delle Fanfare/Variations on the chorale melody Durch Adams Fall di David Maslanka — figura cardine della letteratura americana per fiati — e trova il suo ideale compimento in Lux Pacis di Leonardo Schiavo, intensa testimonianza della vitalità compositiva contemporanea.

La rassegna delle Settimane Musicali Internazionali, riconosciuta e inserita nel Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, è realizzata grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.