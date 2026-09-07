Novi Ligure riscopre i suoi organi storici con Alessandro Urbano

Un fine settimana tra storia, segreti d’organaria e musica dal vivo: al centro della due giorni i capolavori di Bernardo Poncini (1742) e dei fratelli Serassi (1848).

C’è un patrimonio sonoro nascosto tra le navate e gli oratori storici di Novi Ligure, fatto di mantici secolari, canne tirate a lucido e architetture meccaniche di rara precisione. Un tesoro che la città si appresta a riscoprire grazie a una due giorni interamente dedicata all’arte organaria, alla musica sacra e alle vicende storiche del territorio. A guidare il pubblico in questo affascinante viaggio nel tempo sarà un interprete d’eccezione: il maestro Alessandro Urbano, organista, clavicembalista e direttore attivo sui principali palcoscenici d’Europa. L’iniziativa metterà a confronto due autentici gioielli dell’artigianato musicale novese: il raffinato strumento settecentesco realizzato da Bernardo Poncini nel 1742, custodito nell’Oratorio della Maddalena, e l’imponente organo dei celebri fratelli Serassi di Bergamo (1848), vera e propria orchestra sinfonica a canne che arricchisce la Collegiata di Santa Maria Maggiore (Santa Maria Assunta).

Il sipario si alzerà sabato 12 settembre alle 18:00, nella sede-museo della Società Storica del Novese (via Antonio Gramsci 73). L’incontro, dal titolo «Poncini e Serassi, due organi, una città tra storia, estetica e futuro», metterà a confronto le due diverse anime dei maestri costruttori: da una parte l’estetica intima e barocca del Settecento, dall’altra l’eclettismo orchestrale dell’Ottocento risorgimentale. Attraverso carte d’archivio, testimonianze d’epoca e campioni audio, Urbano traccerà l’evoluzione materiale e culturale di queste due macchine musicali.

Domenica 13 settembre alle 16.30, la rassegna entrerà nel vivo all’interno della cornice barocca dell’Oratorio della Confraternita di Santa Maria Maddalena e del Santissimo Crocefisso. L’evento non sarà una semplice esecuzione da concerto, ma un’esperienza immersiva e divulgativa: nella prima parte, il maestro illustrerà dal vivo la meccanica, i registri e i segreti della tastiera dello strumento di Poncini; a seguire, le canne storiche torneranno a vibrare con una selezione di pagine barocche scelte per valorizzare al massimo la tavolozza timbrica originale dell’antico manufatto. La presenza di Alessandro Urbano conferisce all’iniziativa un respiro internazionale. Formatosi ai più alti livelli accademici e premiato con riconoscimenti prestigiosi come il Pierre Segond della Città di Ginevra e il Groux-Extermann, Urbano collabora regolarmente con compagini del calibro della London Symphony Orchestra diretta da Sir Simon Rattle, dell’Orchestre de l’Opéra de Paris, dell’Orchestre National de Metz e della Cappella Mediterranea. Già titolare e docente tra Lussemburgo e Metz, è fondatore dell’ensemble svizzero L’Armonia degli Affetti (premiato con lo “CHOC” di Classica) e interprete di incisioni discografiche di rilievo.

L’evento vede una solida cordata istituzionale e associativa: è patrocinato dalla Provincia di Alessandria, dalla Diocesi di Tortona, dalla Confraternita di Santa Maria Maddalena e SS. Crocefisso e dalla presidenza nazionale dell’AMIS (Antiquae Musicae Italicae Studiosi), con la preziosa collaborazione dell’associazione Antiche Chiese di Novi e il sostegno del Lions Club di Pozzolo Formigaro.

L’ingresso a entrambi gli appuntamenti è libero e gratuito: un’occasione preziosa per la cittadinanza e per gli appassionati di musica per riappropriarsi da vicino della grande memoria acustica della città.