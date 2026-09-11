FlorAcqui trasforma il centro storico in un grande giardino

Il fascino millenario della città termale si tinge dei colori dell’autunno incipiente. Sabato 12 e domenica 13 settembre, le vie del cuore cittadino ospitano la settima edizione di FlorAcqui, la mostra mercato florovivaistica che richiama ogni anno appassionati del verde, collezionisti botanici e semplici curiosi da tutto il Piemonte e dalla vicina Liguria. L’iniziativa, promossa dal Garden Club in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, trasformerà l’isola pedonale in un percorso sensoriale tra profumi, fioriture e rarità botaniche. Gli stand resteranno aperti con orario continuato dalle 9.00 alle 19.30, offrendo ai visitatori due intere giornate a ingresso libero e gratuito. La manifestazione attraversa alcuni degli scorci più suggestivi del centro storico: da Corso Italia a via Saracco, passando per Piazza Italia fino ad abbracciare Piazza della Bollente, l’iconico simbolo cittadino con la sua celebre edicola marmorea. A comporre l’esposizione saranno circa quaranta vivaisti selezionati provenienti da diverse regioni italiane. L’offerta botanica spazia dalle varietà classiche da giardino a specie più ricercate: collezioni di rose antiche e moderne, orchidee e tillandsie, piante aromatiche, officinali e specie perenni, esemplari bonsai curati da maestri coltivatori, arredi da esterno in ferro battuto, ceramica e legno, artigianato artistico a tema floreale, erboristeria e specialità agroalimentari del territorio.

Oltre all’aspetto commerciale, FlorAcqui si conferma un’occasione di divulgazione e sensibilizzazione verso la cura del paesaggio e della biodiversità urbana. Vivaisti ed esperti del settore saranno a disposizione del pubblico per illustrare tecniche di coltivazione, consigli pratici per la cura dei terrazzi in vista della stagione fredda e nozioni di salvaguardia ecologica. L’evento rappresenta anche un forte traino per il tessuto ricettivo e commerciale della città, integrandosi con le visite guidate ai monumenti romani, l’offerta enogastronomica delle botteghe locali e le strutture termali del comprensorio acquese.