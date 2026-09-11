L’allodola pesa appena tra 30 e 45 grammi, è un uccello noto per il suo canto melodioso. La pernice, volatile di alta montagna in grado di cambiare colore delle piume in base alle stagioni. E’ una specie considerata vulnerabile e in declino a causa del riscaldamento climatico sulle Alpi. I motivi per cui la Regione abbia considerato cacciabili queste due specie sono difficili da comprendere ma intanto il Tar Piemonte ha accolto in parte il ricorso delle associazioni ambientaliste e animaliste sul calendario venatorio 2026/2027, disponendo lo stop parziale della caccia nei confronti dell’allodola limitatamente ai numeri di prelievo superiori al parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione dell’ambiente (Ispra) e lo stop per l’intera stagione venatoria della caccia alla pernice bianca, in grave declino sull’arco alpino.

A rivolgersi al Tar sono stati Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa), Federazione Nazionale Pro Natura, Organizzazione Internazionale Protezione Animali (O.I.P.A.) e Pro Natura Animali (PAN). Al fianco della Regione si erano schierate, tra gli altri, le associazioni venatorie.

Il tribunale amministrativo ha rinviato alla fase di merito, fissata per il 19 novembre, la valutazione riguardo alle censure relative alla posticipazione del termine di chiusura della stagione venatoria previsto per alcune specie (beccaccia, beccaccino, germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d’acqua). Lo stesso per

la valutazione della mancanza del Piano Faunistico Venatorio Regionale, l’immissione di

fagiani d’allevamento, la mancanza di dati censimento per la caccia alla volpe, la caccia vagante e non d’appostamento nel mese di gennaio.

I ricorrenti, con il loro portavoce Roberto Piana, ritengono “positiva la fissazione del merito a novembre, data che consentirebbe ulteriori interventi di censura delle decisioni regionali per vizi di legittimità. Un grande impegno per gli avvocati dello studio Fenoglio-Callegari di Torino ai quali va il ringraziamento di tutti gli amanti della legalità e degli animali”.