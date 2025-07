Gavi. Colonne sonore nel chiostro del Convento dei frati.

Concerto per pianoforte e archi, sabato alle 21

Con un programma dedicato alla musica da film, la rassegna “Settimane Musicali Internazionali” fa tappa a Gavi, al Convento dei Frati Minori. Sabato 12 Luglio alle 21.00 il Chiostro del Convento ospiterà il quinto concerto della stagione organizzato dall’Associazione Musica E Cultura Pentagramma. Sarà una serata particolare, come anticipato, con un programma musicale dedicato alle colonne sonore eseguite dal Quartetto Ciak, un quartetto classico pianoforte e archi formato da Loredana Paolicelli, pianista e docente di musica da camera presso il Conservatorio di Matera e dai giovani talenti under35 Valeria Vecerina, Sara Fazio ed Emanuele Rigamonti rispettivamente al violino, viola e violoncello. Il concerto di Gavi è il primo di un tour che porterà il quartetto in varie città italiane ed estere con SoundTracks, progetto dedicato alla musica da camera scritta per cinema e teatro.

Il pubblico ascolterà un quartetto “classico” di rarissima esecuzione scritto da Danny Elfmann, partner in crime del grottesco regista Tim Burton e una seconda parte più “crossover” dedicata a compositori italiani. Verranno eseguite alcune colonne sonore, per la maggior parte in prima assoluta, di Fabio Capogrosso (“Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini), Loredana Paolicelli (spettacoli diretti da Angela De Gaetano), Giacomo Gozzini (cortometraggi diretti da Alessandro Marano), Francesco Cerrato (opere inedite), e due lavori di Luca D’Alberto partner del registra Peter Greenaway, Giovanni Sollima (“100 Domeniche” di Antonio Albanese) e Andrea Farri (serie RAI “Imma Tataranni”).