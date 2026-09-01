Gavi si unisce alla rete contro la violenza sulle donne

Un fronte comune che continua a estendersi e a rafforzarsi sul territorio provinciale. Il Comune di Gavi entra ufficialmente a far parte della rete di enti locali impegnati nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere: il sindaco Carlo Massa ha infatti apposto la sua firma sul “Patto per il contrasto della violenza di genere”, promosso dallo Zonta Club Alessandria con il patrocinio della Provincia di Alessandria e del Centro Antiviolenza me.dea. Con questa adesione, Massa diventa il sessantesimo sindaco della provincia a sottoscrivere il protocollo, a testimonianza di una sensibilità istituzionale sempre più diffusa e radicata. La firma è avvenuta nella sede municipale durante un vertice operativo che ha visto la partecipazione della presidente di Zonta Club Alessandria, Nadia Biancato, affiancata dalla socia gaviese Lucina Alice, del sindaco Carlo Massa, della vicesindaca Carla Rosa Poggi e dell’assessora a Commercio e Sport Silvia Debenedetti. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sui numerosi progetti di advocacy ed empowerment femminile promossi dal Club – presente sul territorio alessandrino dal 2000 e parte della rete globale di Zonta International, attiva sin dal 1919 – con un focus prioritario sulle strategie di prevenzione della violenza. «La violenza non è solo fisica, ma si manifesta in molte forme: ostacolare un percorso di studi, una carriera professionale, la libertà di interrompere una relazione o persino la scelta di come vestirsi e chi frequentare», è stato sottolineato durante l’incontro. In un contesto in cui diritti fondamentali rischiano di essere banalizzati o messi in discussione, il Patto si propone di ripartire dai principi cardine del rispetto reciproco, coinvolgendo direttamente le comunità locali. Sulla scorta della campagna internazionale “Zonta Says NO to Violence Against Women”, avviata nel 2012, l’intesa con l’amministrazione comunale si tradurrà a breve in azioni concrete, con un’attenzione privilegiata al mondo della scuola, per formare giovani e studenti a riconoscere e disinnescare sul nascere ogni forma di sopraffazione. La collaborazione tra Gavi e Zonta Club non si fermerà al solo contrasto della violenza di genere. Dal prossimo autunno prenderanno il via iniziative dedicate alla giustizia climatica nell’ambito della campagna “Zonta Says NOW”, oltre a percorsi educativi dedicati al valore della pace. «Siamo grati al Comune di Gavi per l’adesione e per la disponibilità a un’immediata collaborazione», ha dichiarato la presidente Nadia Biancato. «Il contrasto alla violenza passa anche dalla consapevolezza che la pace si costruisce ogni giorno, nei gesti quotidiani. In un momento storico in cui i conflitti tornano a insidiare il nostro tempo, porteremo a Gavi anche la mostra “Non uccidere”, un’esposizione pensata per far riflettere e meditare l’intera cittadinanza sulla tragedia di ogni guerra».