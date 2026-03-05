Gian Filippo Casanova ospite a “Il libro sul comodino”

La rassegna letteraria “Il libro sul comodino” accoglie un ospite d’eccezione: Gian Filippo Casanova. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo, alle18.30, nella sala Conferenze della Biblioteca Civica di via Marconi, 66 a Novi Ligure. La serata svelerà i segreti di lettura di un uomo dal percorso professionale e personale poliedrico. Laureato in giurisprudenza, Casanova ha concluso una carriera di rilievo nel mondo aziendale, culminata con l’incarico di vicedirettore generale, con responsabilità sulle aree personale e legale, presso un importante gruppo italiano nel settore cosmetico e salutistico. Dopo la pensione, Casanova ha intrapreso una nuova avventura nell’amministrazione pubblica, ricoprendo il ruolo di assessore con deleghe significative – all’urbanistica, all’ambiente e al personale – all’interno di una lista civica. Oltre all’impegno civile, Gian Filippo Casanova si presenta come un lettore “onnivoro”, noto per alternare spesso due o tre volumi contemporaneamente. La sua passione più profonda, tuttavia, risiede nel genere noir e giallo, con una predilezione particolare per l’autore Ian Rankin e il suo celebre ispettore Rebus. Durante l’incontro, moderato da Daria Ubaldeschi, il pubblico scoprirà quale sia il “libro sul comodino” che cattura l’attenzione di Casanova in questo momento.

“Il libro sul comodino” è un’iniziativa organizzata in collaborazione con la Biblioteca Civica di Novi Ligure. Per ulteriori informazioni: 014376246 – [email protected].