I grandi talenti del sassofono al Chiostro delle Clarisse

Sulla scia del successo di pubblico registrato dal recente e applaudito concerto del Wiener Salon Quartett, la stagione musicale di Novi Ligure si viverà uno dei suoi momenti più suggestivi ed eclettici. Giovedì 16 luglio, alle 21.00, il Chiostro delle Clarisse della Biblioteca Civica farà da cornice al quinto appuntamento dell’anno, un evento nato dalla sinergia tra l’Associazione Novi Musica e Cultura e la Biblioteca Civica di Novi. Protagonista della serata sarà il Quartetto Saxophonie, una formazione cameristica d’eccellenza che rappresenta una delle realtà più moderne e dinamiche nel panorama della musica colta contemporanea. Il gruppo è composto da quattro giovani e promettenti musicisti provenienti da diverse regioni italiane – Sicilia, Puglia, Marche ed Emilia-Romagna – che hanno saputo fondere le proprie individualità e background culturali sotto la sapiente guida del Maestro Federico Mondelci, icona internazionale del sassofono, che li ha accolti e formati nella sua classe presso il prestigioso Conservatorio di Pesaro.

La performance offrirà agli ascoltatori un viaggio sonoro unico attraverso le infinite sfumature dello strumento: sul palco dialogheranno infatti quattro tipologie diverse di sassofono, dal registro più acuto a quello più grave. Il repertorio spazierà con disinvoltura tra arrangiamenti e trascrizioni inedite fino a composizioni originali del Novecento, mettendo in luce l’estrema versatilità stilistica del quartetto. I membri del gruppo vantano un percorso accademico di altissimo livello, essendosi perfezionati, sia come ensemble che singolarmente, con docenti di fama mondiale del calibro di Arno Bornkamp, Carlos Ordonez de Arce, Irene Fernandez Mena, Alain Crepin e Silvio Rossomando. Hanno inoltre partecipato a importanti masterclass internazionali, tra cui il celebre Montesaxnovo Festival, e fanno parte stabilmente dell’OGIS (Orchestra Giovanile Italiana del Sassofono).

Oltre all’alto valore artistico, l’iniziativa si distingue per una forte impronta solidale. L’ingresso alla manifestazione sarà infatti a offerta libera, e l’intero ricavato della serata verrà devoluto al Gruppo di Volontariato Vincenziano di Novi Ligure, a sostegno delle attività di assistenza e solidarietà sul territorio.

Nel rispetto delle consuete disposizioni e per garantire la corretta gestione dell’evento, la prenotazione dei posti è obbligatoria. I posti a sedere saranno numerati e assegnati rigorosamente in ordine di arrivo delle richieste, fino ad esaurimento delle disponibilità. È prevista, come di consueto, la prelazione riservata ai Friends dell’Associazione.

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